Oktagonda 1 kişiye karşı 6 kişi: Mahmud Muradov sansasyonel maçı kabul etti!

·3·Spor
Oktagonda 1 kişiye karşı 6 kişi: Mahmud Muradov sansasyonel maçı kabul etti!

Özbek ünlü karma dövüş sanatları ustası Mahmud Muradov, dünya çapındaki dövüş sporu hayranlarını şaşırtacak bir adım attı. Eski UFC dövüşçüsü, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek turnuvada aynı anda altı rakibe karşı tek başına mücadele edecek.

31 Ekim tarihinde gerçekleşecek bu egzotik ve tehlikeli dövüş, turnuvanın ana karşılaşması statüsünde yapılacak.

1'e karşı 6: Dövüş formatı ve rakipler kimler?

G MMA 1 Samhain turnuvası organizatörleri tarafından duyurulan sıra dışı karşılaşmanın detayları:

  • Rakiplerin kadrosu: Muradov ile oktagonda Çekyalı tanınmış dövüşçü Diego Kotlar ve 5 sporcu daha karşı karşıya gelecek;

  • Aynı anda mücadele: Ülke vatandaşımızın rakiplerle sırayla değil, aynı anda toplam 6 rakibin saldırılarına karşı koyması planlanıyor;

  • Kurallar: Müsabaka, resmi karma dövüş sanatları (MMA) kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kariyerindeki en büyük kazanç

Mahmud Muradov, bu riskli teklifi kabul etmesini şu şekilde açıkladı:

  • Rekor gelir: Özbek dövüşçünün belirttiğine göre, bu 6 kişilik karşılaşma ona profesyonel kariyerindeki en büyük finansal getiriyi sağlayacak;

  • Merkezi sansasyon: Prag'daki hayranların ve uluslararası medyanın dikkatini tamamen turnuvaya çekmeyi amaçlayan bu şovun, Ekim ayının en çok tartışılan olaylarından biri olması bekleniyor.

Mahmud MuradovMMAPragDövüş SporlarıG MMA 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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