Romano, Manchester City yıldızı Claudio Echeverri'nin yeni kulübünü açıkladı!

·2·Spor
Romano, Manchester City yıldızı Claudio Echeverri'nin yeni kulübünü açıkladı!

Portekiz devi Benfica, transfer döneminde ses getirecek bir hamleye imza attı. Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, "Kartallar" İngiliz Manchester Cityekibiyle ofansif orta saha oyuncusu Claudio Echeverri'nin transferi konusunda tam anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki Arjantinli yeteneğin, resmi işlemler ve sağlık kontrolleri için bugün Portekiz'in başkentine varması bekleniyor.

Anlaşma detayları: Kiralık, tam maaş ve satın alma opsiyonu

Taraflar arasındaki anlaşmanın mali ve hukuki şartları:

  • Kiralama şekli ve maaş: Echeverri, Benfica'ya kiralık olarak katılıyor ancak önemli bir detay var; Lizbon kulübü oyuncunun yıllık maaşının tamamını üstlenecek.

  • Satın alma opsiyonu: Sözleşmeye, Benfica'nın oyuncuyu daha sonra bonservisiyle alma hakkını tanıyan resmi bir madde eklendi (kesin transfer bedeli henüz açıklanmadı).

  • Hızlı adım: Anlaşmanın tüm detayları görüşüldü ve transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması bekleniyor.

"Yeni Messi"nin izlediği yol

Claudio Echeverri'nin "City" sistemi ve Avrupa arenasındaki adımları:

  • River Plate'den çıkış: Manchester Cityyetenekli oyuncuyu Ocak 2024'te Arjantin'in River Plate kulübünden transfer etmiş ancak bir sezon daha kendi kulübünde bırakmıştı.

  • Avrupa'daki kiralık dönemleri: Son yıllarda Arjantinli oyun kurucu, Almanya'da Bayer Leverkusen ve İspanya La Liga'da Girona formalarını kiralık olarak giyerek deneyim kazandı.

  • Lizbon basamağı: Yetenekleri dünya yıldızı seviyesine taşıma konusunda Avrupa'nın en iyi okullarından biri kabul edilen Benfica'nın, Echeverri için ilk 11'in yıldızı olacağı en uygun ortam olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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