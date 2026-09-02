Claudio Echeverri Manchester City'den Benfica'ya transfer oldu

·1·Spor
Claudio Echeverri Manchester City'den Benfica'ya transfer oldu

Manchester City orta saha oyuncusu Claudio Echeverri, kariyerini Portekiz'in Benfica kulübünde sürdürmek üzere Lizbon'a ulaştı. A Bola gazetesinin haberine göre, 20 yaşındaki yetenekli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Portekiz ekibinin formasını giyecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu transferin, genç Arjantinli oyuncunun Avrupa sahalarındaki kariyerinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Salı akşamı Lizbon'a iniş yapan ofansif orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Benfica yönetimi, futbolcuyu yaklaşan UEFA Avrupa Ligi maçları için UEFA listesine dahil etmek amacıyla tüm resmi işlemleri hızla tamamlamaya çalışıyor. Teknik direktör Marco Silva, genç oyuncuyu ilk 11'de önemli bir figür olarak görüyor.

Yıldız tavsiyeleri ve transfer nedenleri

Manchester City ile Ocak 2024'te dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan Claudio Echeverri, daha önce Bayer Leverkusen ve Girona formalarını da kiralık olarak giymişti. Portekiz'e geldikten sonra, transfer konusunda Manchester City'deki takım arkadaşları Ruben Dias ve Bernardo Silva'nın yanı sıra teknik direktör Marco Silva ile görüştüğünü açıkça itiraf etti. İlginç bir şekilde, Ruben Dias ve Bernardo Silva geçmişte Benfica altyapısından yetişmiş veya eski Benfica oyuncularıdır.

"El Diablito" lakabıyla tanınan Arjantinli futbolcu, Portekiz'in en büyük kulübüne katılmaktan duyduğu mutluluğu gizlemedi. Kulüp tarihinde iz bırakan vatandaşlarının izinden giderek, takımın şampiyonluk hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Echeverri, teknik direktör ve eski Benfica oyuncularıyla yaptığı görüşmelerin ardından bu kararı aldığını vurguladı.

Taktiksel rolü

Yeni takımında Claudio Echeverri'nin ağırlıklı olarak orta sahada, yani 10 numara pozisyonunda ofansif orta saha olarak görev yapması bekleniyor. Bu mevkide yakın zamana kadar Georgiy Sudakov oynuyordu ve genç Arjantinli futbolcunun Benfica'nın hücum hattındaki seçeneklerini artıracağı şüphesiz. Saha görüşü ve hızlı karar verme yeteneği, Marco Silva'nın taktiksel şemasına oldukça uygun.

Benfica yönetimi ve taraftarları, genç yetenekten büyük beklentiler içinde. Avrupa Ligi maçları ve yerel lig karşılaşmaları, Echeverri için potansiyelini tam olarak sergilemek ve Manchester City'ye dönmeden önce Avrupa futbolunda adından daha fazla söz ettirmek için harika bir fırsat olacak.

Claudio EcheverriBenficaManchester CityTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

River Plate, Enzo Fernández transferinden milyonlarca dolar gelir elde edecekRiver Plate, Enzo Fernández transferinden milyonlarca dolar gelir elde edecekBugün, 11:15Lionel Messi'nin varisi belli oldu: Arjantin milli takımında 10 numarayı kim giyecek?Lionel Messi'nin varisi belli oldu: Arjantin milli takımında 10 numarayı kim giyecek?Bugün, 10:58Almanya'da inanılmaz istatistik: 4 maçta 27 gol atıldı!Almanya'da inanılmaz istatistik: 4 maçta 27 gol atıldı!Bugün, 10:46Katalonya'da Büyük Değişim: Casadó Neden Barcelona'dan Ayrıldı?Katalonya'da Büyük Değişim: Casadó Neden Barcelona'dan Ayrıldı?Bugün, 09:18Dani Ceballos Real Madrid'den ayrıldı ve eski kulübüne döndü!Dani Ceballos Real Madrid'den ayrıldı ve eski kulübüne döndü!Bugün, 09:07Resmi: Barcelona iki oyuncusuyla yollarını ayırdıResmi: Barcelona iki oyuncusuyla yollarını ayırdıBugün, 08:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi