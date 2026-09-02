Claudio Echeverri Manchester City'den Benfica'ya transfer oldu

Manchester City orta saha oyuncusu Claudio Echeverri, kariyerini Portekiz'in Benfica kulübünde sürdürmek üzere Lizbon'a ulaştı. A Bola gazetesinin haberine göre, 20 yaşındaki yetenekli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Portekiz ekibinin formasını giyecek ve anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu transferin, genç Arjantinli oyuncunun Avrupa sahalarındaki kariyerinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Salı akşamı Lizbon'a iniş yapan ofansif orta saha oyuncusunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor. Benfica yönetimi, futbolcuyu yaklaşan UEFA Avrupa Ligi maçları için UEFA listesine dahil etmek amacıyla tüm resmi işlemleri hızla tamamlamaya çalışıyor. Teknik direktör Marco Silva, genç oyuncuyu ilk 11'de önemli bir figür olarak görüyor.

Yıldız tavsiyeleri ve transfer nedenleri

Manchester City ile Ocak 2024'te dört buçuk yıllık sözleşme imzalayan Claudio Echeverri, daha önce Bayer Leverkusen ve Girona formalarını da kiralık olarak giymişti. Portekiz'e geldikten sonra, transfer konusunda Manchester City'deki takım arkadaşları Ruben Dias ve Bernardo Silva'nın yanı sıra teknik direktör Marco Silva ile görüştüğünü açıkça itiraf etti. İlginç bir şekilde, Ruben Dias ve Bernardo Silva geçmişte Benfica altyapısından yetişmiş veya eski Benfica oyuncularıdır.

"El Diablito" lakabıyla tanınan Arjantinli futbolcu, Portekiz'in en büyük kulübüne katılmaktan duyduğu mutluluğu gizlemedi. Kulüp tarihinde iz bırakan vatandaşlarının izinden giderek, takımın şampiyonluk hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Echeverri, teknik direktör ve eski Benfica oyuncularıyla yaptığı görüşmelerin ardından bu kararı aldığını vurguladı.

Taktiksel rolü

Yeni takımında Claudio Echeverri'nin ağırlıklı olarak orta sahada, yani 10 numara pozisyonunda ofansif orta saha olarak görev yapması bekleniyor. Bu mevkide yakın zamana kadar Georgiy Sudakov oynuyordu ve genç Arjantinli futbolcunun Benfica'nın hücum hattındaki seçeneklerini artıracağı şüphesiz. Saha görüşü ve hızlı karar verme yeteneği, Marco Silva'nın taktiksel şemasına oldukça uygun.

Benfica yönetimi ve taraftarları, genç yetenekten büyük beklentiler içinde. Avrupa Ligi maçları ve yerel lig karşılaşmaları, Echeverri için potansiyelini tam olarak sergilemek ve Manchester City'ye dönmeden önce Avrupa futbolunda adından daha fazla söz ettirmek için harika bir fırsat olacak.