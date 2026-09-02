Lionel Messi'nin varisi belli oldu: Arjantin milli takımında 10 numarayı kim giyecek?

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, efsanevi forvet Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından milli takımda ikonik 10 numaralı formayı devralacak ismi belirledi. ESPN Argentina muhabiri Federico Bueno'nun edindiği bilgilere göre, teknik heyet bu konuda kesin bir karara vardı ve gelecekte bu ağır sorumluluğun genç yetenek Nico Paz'a verilmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Lionel Messi ve Nicolas Otamendi'nin milli takımdaki kariyerlerini noktalamaları planlanıyor. Bu doğrultuda, Arjantin milli takımında yeni bir dönemin başlaması ve nesil değişimi süreci aktif olarak tartışılıyor. Kadroda Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister gibi deneyimli yıldızlar bulunsa da, teknik direktör tercihini 21 yaşındaki orta saha oyuncusundan yana kullandı.

Geleceğin varisi ve Scaloni'nin sözleşmesi

Şu anda İtalya'nın Como kulübünde forma giyen Nico Paz, Albiceleste formasıyla çıktığı ilk 11 maçta 18 numaralı formayı terletmişti. Ancak iç planlamalara göre, teknik direktör Lionel Scaloni'nin 2030'a kadar sürecek yeni sözleşmeyi imzalaması durumunda, 10 numaralı formanın Nico Paz'a verilmesi kurum içinde karara bağlanmış durumda.

«Eğer Scaloni, Arjantin milli takımı teknik direktörlüğü sözleşmesini uzatırsa, — dedi Federico Bueno, — 10 numaralı forma Nico Paz'a geçecek. Bu konu takım içinde çoktan çözüldü ve oldukça ciddiye alınıyor».

Tarihi numara ve yeni meydan okumalar

Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi 17 yıl boyunca milli takımın 10 numaralı formasını giydi. Bu numarayı ilk kez Mart 2009'da Diego Maradona yönetiminde giyen Messi, milli takım formasıyla bu numara altında 172 maça çıkarak mutlak bir rekora imza attı. Bu istatistikle Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme ve Marcelo Gallardo gibi isimleri geride bıraktı.

Nico Paz ise kulüp düzeyinde kendini kanıtlamayı başardı. Como takımında 10 numara pozisyonunda görev yaparak 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi ve takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılımında kilit rol oynadı. Arjantin milli takımı şu anda Eylül ve Ekim aylarındaki sonbahar maçlarına hazırlanıyor. Bu karşılaşmalar, 2014 Dünya Kupası emektarlarının ayrılışından sonra taktiksel değişimlerden geçen takım için önemli bir sınav niteliği taşıyor.