Dramatik bahis: Jahongir O‘rozov Rubin formasıyla penaltılarda gol attı

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Dramatik bahis: Jahongir O‘rozov Rubin formasıyla penaltılarda gol attı

Rusya Kupası grup aşaması 3. turunda Orenburg ile Rubin arasında oynanan karşılaşma, büyük bir mücadeleye ve gerilimli penaltı atışlarına sahne oldu. Normal süresi 1:1 beraberlikle sonuçlanan maçta, penaltı atışları sonucunda Kazan ekibi rakibine üstünlük sağladı. Bu karşılaşma Özbek taraftarlar için özellikle dikkat çekiciydi: Rubin'in genç savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov, maça ilk 11'de başladı ve önemli galibiyete büyük katkıda bulundu.

Çetin geçen 90 dakika: Karşılıklı goller

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren açık ve mücadeleci bir tempoda geçti:

  • 13. dakika: Kazan ekibinde Sive, hızlı bir atağı etkili bir şekilde sonuçlandırarak Rubin'i öne geçirdi (0:1);

  • 54. dakika: İkinci yarının başında ev sahibi ekip baskıyı artırdı ve Kasajikov'un isabetli vuruşuyla skoru eşitledi (1:1).

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kupa yönetmeliği gereği galibi belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

O‘rozov'un tam performansı ve soğukkanlı vuruşu

Yetenekli Özbek savunmacı Jahongir O‘rozov, bu maçta teknik heyetin tam güvenini kazandı:

  • 90 dakika sahada: Futbolcu, maçın başından son düdüğe kadar savunmanın merkezinde güven verici bir performans sergiledi;

  • Penaltıda isabet: Psikolojik baskının zirve yaptığı penaltı serisinde O‘rozov beyaz noktaya geldi ve soğukkanlılıkla topu ağlara gönderdi.

Sonuçta penaltı atışlarını 4:2 kazanan Kazan ekibi, hanesine ekstra puanı yazdırdı.

Rusya Kupası. Grup aşaması, 3. tur

  • Orenburg — Rubin 1:1 (penaltılarla — 2:4)

  • Goller: Kasajikov (54) — Sive (13).

Kupadaki bu başarılı performans ve penaltı serisindeki kararlılık, genç Özbek lejyonerin takım içindeki yerinin sağlamlaştığını gösteriyor.

Sizce Jahongir O‘rozov, bu tür güven verici performanslarıyla Rubin'in Rusya Premier Ligi (RPL) kadrosunda kalıcı bir yer edinebilir mi? Şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Rusya KupasıRubinJahongir O‘rozovFutbolRPL
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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