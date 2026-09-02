Sekizgendeki gerilim: Song Yadong, Usman Nurmagomedov'un hamlelerini değerlendirdi

·1·Spor
Sekizgendeki gerilim: Song Yadong, Usman Nurmagomedov'un hamlelerini değerlendirdi

Şanghay'da düzenlenen UFC Fight Night 286 turnuvasının ana maçı, hafif sıklet dengelerini tamamen değiştirdi. Çinli yıldız Song Yadong, Rusya'nın namağlup dövüşçüsü Umar Nurmagomedov'u ikinci rauntta ağır bir nakavtla mağlup ederek sansasyonel bir zafere imza attı. Ancak maçın bitişiyle yaşanan kargaşa; Usman Nurmagomedov'un kafese atlayıp Çinli dövüşçüye saldırma girişimi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. BiliBili'ye röportaj veren Song Yadong, sekizgen içindeki o dramatik anları tarafsız bir şekilde yorumlayarak Dağıstanlı dövüşçüye karşı hiçbir kırgınlığı olmadığını belirtti.

«Gözlerini kapatmıştı»: Song Yadong neler açıkladı?

Çinli dövüşçü, durumu ağır çekim görüntülerde dikkatle incelediğini ve internetteki «kasıtlı saldırı» yorumlarının gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı:

  • İlk tepki ve yanlış anlaşılma: «Bu adamın nereden çıktığını bile anlamadım; sadece önümde belirdi ve yolumu kesti. Sonra beni biraz itti, bu yüzden ben de onu kenara itip yoluma devam ettim;

  • Kardeşlik duygusu ve savunma refleksi: Tekrarı ağır çekimde izlediğimde dirseğiyle vurmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Aslında onu tamamen anlıyorum çünkü onlar kardeş. Kardeşinin durumundan endişelenerek kafese atladı ve aniden birinin üzerine doğru koştuğunu gördü. Elbette böyle bir durumda her insanda savunma refleksi çalışır. Ağır çekimde herkes onun gözlerinin kapalı olduğunu görebilir;

  • Karşılıklı saygı: Maçtan önce de birbirimize kötü bir söz söylemedik, hiçbir düşmanlık veya hakaret yaşanmadı».

Edinilen bilgilere göre Usman Nurmagomedov da olayı yorumlayarak: «Gerçekten ona vurmak isteseydim, bunu yapardım» diyerek durumun sadece duygular ve şok anındaki tesadüfi bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Sıralamalarda büyük devrim: Kemer için yeni aday

Şanghay'daki zafer, UFC sıralamasında önemli değişikliklere yol açtı:

  • Song Yadong: Bu galibiyetle sıklet meta-sıralamasında birden 3 basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti ve şampiyonluk maçının ana adaylarından biri haline geldi;

  • Umar Nurmagomedov: Kariyerindeki ilk acı mağlubiyet nedeniyle 2. sıradan 5. sıraya geriledi.

Song Yadong'un risk almaktan kaçınmaması, soğukkanlı dövüşmesi ve maç sonrası rakip ekibe gösterdiği yüksek saygı hayranlar tarafından özellikle takdir ediliyor.

Sizce, Umar Nurmagomedov'un beklenmedik nakavtı şampiyonluk hedeflerine ne kadar ciddi bir darbe vurdu? Song Yadong bir sonraki maçında şampiyonluk kemerini kazanabilir mi? Görüş ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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