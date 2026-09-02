Beklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldı

·0·Spor
Beklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldı

Özbekistan Süper Ligi'nde mücadele eden Taşkent temsilcisi Bunyodkor'da beklenmedik ve ciddi bir değişiklik yaşandı. Başkent ekibinin teknik direktörü Ilyos Zeytullayev ve yabancı uzmanlardan oluşan teknik ekibi görevlerinden ayrıldı. Kulüp basın servisi, tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Karşılıklı anlaşma ile veda: Kimler gitti?

Bunyodkor kulübünün yayınladığı resmi açıklamaya göre, teknik ekip kendi istekleriyle istifa etme kararı aldı:

  • Ilyos Zeytullayev — teknik direktör;

  • Alessandro Spinoglio — antrenör;

  • Andres Moauro — antrenör;

  • Marko Nikodemo — antrenör.

Kulüp yönetimi, zor bir dönemde takımın sorumluluğunu üstlenen uzmanlara özel olarak teşekkür etti:

«Ilyos Bekiroviç ve yardımcılarına, zor zamanlarda takımın geleceği için yaptıkları verimli çalışmalar, emekleri ve özverileri için teşekkür eder, kariyerlerinin geri kalanında başarılar dileriz.»

«Kırlangıçlar» yeni liderini arıyor: Bir sonraki adım ne olacak?

İtalyan futbol ekolünden yetişen Ilyos Zeytullayev, Bunyodkor'un başına geçtiğinde takıma modern taktiksel yaklaşımlar getirmeye çalıştı. Ancak Süper Lig'deki yoğun rekabet ve beklenen sonuçların istikrarsızlığı, bu istifayı hızlandıran temel faktörlerden biri olarak görülüyor.

Kulüp yönetimi henüz teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceğini açıklamadı. Takımın yerli ve deneyimli isimlere mi emanet edileceği yoksa kulübün tekrar yabancı bir teknik direktör adayına mı yöneleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Sizce Ilyos Zeytullayev'in istifası Bunyodkor için doğru bir karar mıydı ve takımı bu zor durumdan çıkarması için yeni teknik direktör olarak kimi görmek isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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