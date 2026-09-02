21 yıllık yolculuk sona erdi: Rakamlar, rekorlar ve dramatik finaller

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan, modern futbolun simgesi haline gelen Lionel Messi, Arjantin milli takım kariyerini noktaladığını resmen açıkladı. 2005 yılında başlayan 21 yıllık görkemli uluslararası dönem sona ererken, önde gelen istatistik merkezleri 'albiceleste' kaptanının milli takım formasıyla kırdığı eşsiz rekorları, kazandığı kupaları ve mağlubiyetlerle dolu zorlu yolculuğunu özetledi.

2005'ten 2026'ya: 207 maç ve şaşırtıcı istatistikler

Lionel Messi, Arjantinmilli takımında 20 yılı aşkın bir süre boyunca mutlak lider olarak forma giydi. Milli takımdaki istatistikleri, modern futbolda tekrarlanması neredeyse imkansız bir seviyeye ulaştı:

207 maç: Messi, tüm resmi ve hazırlık maçları dahil edildiğinde ülke tarihinde en çok forma giyen mutlak rekor sahibi konumundadır;

125 gol: Yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü ismi unvanını sağlamlaştırdı;

68 asist: Takım arkadaşları için yarattığı pozisyonlarla Messi, milli takımın toplam 193 golüne doğrudan katkı sağladı;

Disiplin: Sahadaki kıran kırana mücadelelerde milli formayla 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Hayaller gerçek oldu: Millete armağan edilen 4 büyük kupa

Kariyerinin ilk yıllarında milli takımla büyük turnuvalarda kupa kazanamama damgası Messi'yi uzun yıllar takip etti. Ancak azimle mücadele ederek sonunda Arjantin'i dünya futbolunun zirvesine taşıdı:

Dünya Kupası (2022): Katar'daki tarihi turnuvada şampiyonluk ve 36 yıl beklenen büyük kupa;

Copa América (2021 ve 2024): Kıtadaki üstünlüğünü kanıtlayan üst üste iki şampiyonluk unvanı;

Finalissima (2022): Avrupa şampiyonu İtalya'ya karşı Wembley'de kazanılan parlak zafer.

Acı mağlubiyetler: Dökülen gözyaşları ve kaybedilen finaller

Leo'nun uluslararası kariyeri sadece altın sayfalardan ibaret değil. Kariyerinde milyonlarca Arjantinli taraftarla birlikte yaşadığı ağır darbeler de var:

2014 ve 2026 Dünya Kupası finalleri: Messi, milli takımı iki kez Dünya Kupası'nın finaline taşıdı ancak her iki seferde de altın madalyaya bir adım kala şampiyonluğu kaybetti;

2016 Copa América finali: Şili ile oynanan maçtaki penaltı serisinin ardından Messi, ağır psikolojik baskı nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklamış, ancak daha sonra halkın sevgisi ve isteği üzerine geri dönmüştü.

Tüm zaferleri, acı sınavları ve tarihi rekorları geride bırakan Messi, milli takım formasını efsane statüsünde bıraktı.

Sizce, Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki hangi golü veya turnuvası futbol tarihinde en büyük izi bıraktı? Bu efsanevi kaptanın ayrılışından sonra 'albiceleste' dünyadaki liderlik konumunu koruyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!