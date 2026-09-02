Leandro Paredes Arjantin milli takım kariyerini sonlandırabilir

Arjantin milli takımı orta saha oyuncusu Leandro Paredes, dünya kupası finali sonrası yaşanan olaylar ve takım kaptanı Lionel Messi'nin ayrılışının ardından milli takımdaki kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu, aldığı ağır disiplin cezası ve milli takımdaki köklü değişiklikler nedeniyle bu kararı aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, İspanya'ya karşı oynanan gergin final maçının ardından yaşanan kargaşa ana sebeplerden biri oldu. Maç sonundaki toplu kavganın merkezinde yer alan Leandro Paredes, rakip oyuncu Gavi'ye top fırlatıp yere düşürdüğü için ağır bir şekilde cezalandırıldı. Oyuncuya 10 maç men cezası ve 66 bin sterlin para cezası verilirken, kendisine üç ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine FIFA, bu cezanın resmi maçların yanı sıra A sınıfı hazırlık maçlarında da çekilmesine izin vermiş olsa da, orta saha oyuncusu bu cezayı çekmek istemiyor. Paredes, mevcut şartlar altında milli takımdaki kariyerini eskisi gibi sürdürmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

Lionel Messi'nin ayrılışı ve gelecek üzerine görüşme

Disiplin sorunlarının yanı sıra Leandro Paredes, Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasını da ana nedenlerden biri olarak gösteriyor. Paredes'e göre, efsanevi forvetin ayrılışı milli takımda büyük bir boşluk bıraktı ve bu kaybın telafisi mümkün değil.

Paredes, önümüzdeki günlerde teknik direktör Lionel Scaloni ile yüz yüze görüşerek geleceğini resmen masaya yatıracağını açıkladı. Futbolcunun ifadesine göre, mevcut durumda takımda kalmak oldukça zor ve tüm gelişmeleri değerlendirerek nihai kararını verecek.

Zengin başarılar ve anılar

Eğer Leandro Paredes gerçekten milli takımdan ayrılmaya karar verirse, zengin kupa koleksiyonuna veda etmiş olacak. Dört yıl önceki dünya kupasını kazanan kadronun önemli bir parçası olan Paredes, ayrıca iki kez Copa América şampiyonluğu yaşamıştı.

Yine de Arjantin formasıyla yazdığı son sayfanın, New Jersey'deki tatsız olaylarla hatırlanacağı kesin. Lionel Messi'nin mirasının sonsuza dek süreceğini vurgulayan Paredes, finalin onun son maçı olacağını önceden hissetseler de böyle bir vedaya hazır olmadıklarını itiraf etti.