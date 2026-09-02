Leandro Paredes Arjantin milli takım kariyerini sonlandırabilir

·19·Spor
Leandro Paredes Arjantin milli takım kariyerini sonlandırabilir

Arjantin milli takımı orta saha oyuncusu Leandro Paredes, dünya kupası finali sonrası yaşanan olaylar ve takım kaptanı Lionel Messi'nin ayrılışının ardından milli takımdaki kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu, aldığı ağır disiplin cezası ve milli takımdaki köklü değişiklikler nedeniyle bu kararı aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, İspanya'ya karşı oynanan gergin final maçının ardından yaşanan kargaşa ana sebeplerden biri oldu. Maç sonundaki toplu kavganın merkezinde yer alan Leandro Paredes, rakip oyuncu Gavi'ye top fırlatıp yere düşürdüğü için ağır bir şekilde cezalandırıldı. Oyuncuya 10 maç men cezası ve 66 bin sterlin para cezası verilirken, kendisine üç ayrı saldırı suçlaması yöneltildi.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine FIFA, bu cezanın resmi maçların yanı sıra A sınıfı hazırlık maçlarında da çekilmesine izin vermiş olsa da, orta saha oyuncusu bu cezayı çekmek istemiyor. Paredes, mevcut şartlar altında milli takımdaki kariyerini eskisi gibi sürdürmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

Lionel Messi'nin ayrılışı ve gelecek üzerine görüşme

Disiplin sorunlarının yanı sıra Leandro Paredes, Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasını da ana nedenlerden biri olarak gösteriyor. Paredes'e göre, efsanevi forvetin ayrılışı milli takımda büyük bir boşluk bıraktı ve bu kaybın telafisi mümkün değil.

Paredes, önümüzdeki günlerde teknik direktör Lionel Scaloni ile yüz yüze görüşerek geleceğini resmen masaya yatıracağını açıkladı. Futbolcunun ifadesine göre, mevcut durumda takımda kalmak oldukça zor ve tüm gelişmeleri değerlendirerek nihai kararını verecek.

Zengin başarılar ve anılar

Eğer Leandro Paredes gerçekten milli takımdan ayrılmaya karar verirse, zengin kupa koleksiyonuna veda etmiş olacak. Dört yıl önceki dünya kupasını kazanan kadronun önemli bir parçası olan Paredes, ayrıca iki kez Copa América şampiyonluğu yaşamıştı.

Yine de Arjantin formasıyla yazdığı son sayfanın, New Jersey'deki tatsız olaylarla hatırlanacağı kesin. Lionel Messi'nin mirasının sonsuza dek süreceğini vurgulayan Paredes, finalin onun son maçı olacağını önceden hissetseler de böyle bir vedaya hazır olmadıklarını itiraf etti.

Leandro ParedesArjantinLionel MessiDünya KupasıGoal.com
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiBir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiBugün, 21:15Görülmemiş bir saygı: Türkiye'de Mohamed Salah'ın yaşadığı caddeye onun adı verilecekGörülmemiş bir saygı: Türkiye'de Mohamed Salah'ın yaşadığı caddeye onun adı verilecekBugün, 21:13Dramatik gerilim: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi olduDramatik gerilim: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi olduBugün, 21:09Beklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldıBeklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldıBugün, 21:05Nursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptıNursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptıBugün, 19:28Premier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmalarıPremier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmalarıBugün, 18:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)