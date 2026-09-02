Bir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdi

·12·Spor
Bir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdi

Dünya futbol tarihinin en büyük sayfalarından biri resmen kapandı. Arjantin milli takımının kaptanı ve lideri Lionel Messi uluslararası kariyerini noktaladığını açıkladı. Bu tarihi gelişmeye Real Madrid'in eski teknik direktörü José Mourinho da kayıtsız kalmadı ve ezeli rakibinin kariyerini övgüyle değerlendirerek samimi bir mesaj paylaştı.

«Unutulmaz bir kariyer»: Mourinho'dan saygı ve takdir

Messi'nin sosyal medyadaki veda paylaşımına yorum yapan Portekizli teknik adam, Arjantinli yıldızın dünya futbolundaki yerinin eşsiz olduğunu vurguladı:

«Harika ve unutulmaz bir uluslararası kariyer için tebrik ederim. Gelecek Copa América ve Dünya Kupası tamamen farklı olacak».

Bir dönem İspanya liginde Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette karşı karşıya gelen teknik adamın bu sıcak sözleri, taraftarlar tarafından iki büyük futbol figürü arasındaki derin saygının bir göstergesi olarak kabul edildi.

2005'te başlayan yolculuk: Messi'nin şaşırtıcı istatistikleri

Lionel Messi, 'albiceleste' (gök-beyazlılar) formasıyla ilk kez 2005 yılında sahaya çıktı ve 20 yılı aşkın bir süre boyunca milli takımın mutlak lideri oldu. Uluslararası istatistikleri, modern futbol için kırılması neredeyse imkansız bir rekora dönüştü:

  • 207 maç: Tüm resmi ve hazırlık maçları dahil;

  • 125 gol: Milli takım tarihinin en golcü oyuncusu;

  • 68 asist: Takım arkadaşları için yaratılan yüksek tehlikeli pozisyonlar.

Hayallerin gerçekleşmesi: Kazanılan büyük kupalar

Uzun yıllar milli takım formasıyla kupa kazanamadığı için eleştirilen Messi, kariyerinin son dönemlerinde ulaşılabilecek tüm zirveleri fethetti:

  • 2021 ve 2024 yılları: Copa América şampiyonluğu;

  • 2022 yılı: Katar'da düzenlenen Dünya Kupası zaferi ve turnuvanın en iyi oyuncusu unvanı;

  • 2022 yılı: Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Finalissima kupası.

Lionel Messi'nin ayrılışıyla sadece Arjantin milli takımında değil, tüm dünya futbolunda büyük bir devir kapandı. Gelecek büyük turnuvalar artık onun katılımı olmadan gerçekleşecek.

Sizce, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla hangi maçı veya golü futbol tarihinde en parlak izi bıraktı? Sizce gök-beyazlılar, onun yokluğunda bir sonraki Dünya Kupası'nda statülerini koruyabilecekler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Lionel MessiJosé MourinhoArjantinDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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