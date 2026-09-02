Nursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptı

·3·Spor
Nursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptı

5 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek prestijli UFC turnuvasında oktagona çıkacak olan yurttaşımız Nursulton Ruziboev gelecekteki rakibi İngiliz yıldız Michael "Venom" Page ile karşılaşmasının detayları hakkında ilk kez ayrıntılı konuştu. Özbekistanlı dövüşçü, bu mücadelenin nasıl organize edildiğini, rakibinin sıra dışı stilini ve bir yıl önceki ilginç tesadüfü açıkça anlattı.

«UFC'ye yaptığım çağrı cevapsız kalmadı»

Ruziboev, bir önceki dövüşü biter bitmez lig yönetiminden sıralamadaki en güçlü dövüşçülerle karşılaşma fırsatı talep ettiğini vurguladı:

«Doğru, son dövüşümden sonra sıralamada ilk 15'ten bir rakip istemiştim. UFC hemen Michael Page'i verdi. Buna çok sevindim. İnşallah Cumartesi günü taraftarlara güzel ve anlamlı bir dövüş izletmeye çalışacağım».

«Bellator»dan başlayan takip: Page'in zorlu stili

Nursulton, İngiliz dövüşçüye sadece sıradaki bir rakip olarak bakmıyor. Page'in kariyerini uzun yıllardır dikkatle takip ettiğini özellikle belirtti:

  • Hareketlilik ve sıra dışı duruş: «Michael Page'in dövüşlerini eskiden beri, Bellator'da olduğu zamanlardan beri izliyorum. Bir yerde durmaz, sürekli hareket halindedir. Çok zorlu bir duruşu var», diye itiraf ediyor Ruziboev.

  • Özel hazırlık: İngiliz sporcunun mesafeyi hissetme ve beklenmedik açılardan darbe indirme yeteneğine karşı antrenman kampında özel taktiksel çalışmalar yapıldı.

Bir yıl önceki sohbet ve gerçekleşen tahmin

Dövüşçü, bu karşılaşmanın tesadüfen ortaya çıkmadığını, tam bir yıl önce yerel medyada bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı:

«Yanılmıyorsam bir yıl önce Özbekistan'da bir blogger bu Michael Page ile dövüşme ihtimalini sormuştu. 'Eğer bu dövüş gerçekleşirse harika bir karşılaşma olur' fikri belirtilmişti. O zaman bende de ilgi oluşmuştu ve 'Olur, bu benim için ilginç' diye cevap vermiştim. İşte bir yıl sonra UFC tam olarak bu rakibi karşıma çıkardı. Buna göre sıkı hazırlandım».

Taraftarlara mesaj ve galibiyet sözü

Sözlerinin sonunda Nursulton, tüm yurttaşlarına ve MMA tutkunlarına seslenerek onları Cumartesi akşamı oktagon etrafında birleşmeye çağırdı:

«İnşallah 5 Eylül'de dövüşüm gerçekleşecek. İzleyin, görün ve destek olun. Sizleri güzel bir galibiyetle mutlu etmek için tüm gücümü ortaya koyacağım».

Bu mücadeledeki bir galibiyet, Ruziboev'i doğrudan yarı orta sıkletin en iyi 15 dövüşçüsü arasına taşıyacak ve şampiyonluk yarışına yaklaştıracaktır.

Sizce Nursulton Ruziboev, Michael Page'in sıra dışı hareketlerini yerde (parterre) etkisiz hale getirebilir mi, yoksa dövüş sonuna kadar devam edip hakem kararıyla mı sonuçlanır? Tahminlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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