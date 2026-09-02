Dramatik gerilim: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

«Humo Arena»da dramatik bir gerilim ve dünya yıldızları geçidi: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek tarihinde ilk kez Özbekistan Süper Kupası şampiyonu oldu

Taşkent'teki muhteşem «Humo Arena» kompleksinde 2026 Özbekistan Futsal Süper Kupası mücadelesi gerçekleşti. Ülkenin iki lider takımı SQB ve BMB arasındaki karşılaşma; gol şovu, beklenmedik geri dönüşü ve penaltı serisiyle taraftarlara gerçek bir bayram havası yaşattı. Normal süresi 3:3 berabere biten maçta, penaltı atışlarında daha soğukkanlı olan SQB futsalcıları, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı havaya kaldırdı.

3:3 ve sinir harbi: Kupanın kaderi nasıl belirlendi?

Karşılaşma ilk saniyelerden itibaren açık ve hücum ağırlıklı bir tempoda başladı. SQB takımı hızlı gollerle iki farklı öne geçse de, BMB büyük bir irade göstererek dengeyi sağlamayı başardı:

2. dakika: Davlat Ibragimov hızlı bir golle SQB'yi öne geçirdi (0:1);

27. dakika: Timur Salimov rakip kaleyi havalandırarak farkı ikiye çıkardı (0:2);

31. dakika: Jan Aldemiro, BMB'nin ilk golünü kaydetti (1:2);

32. dakika: Bir dakika sonra Bolt, SQB'nin üstünlüğünü tekrar perçinledi (1:3);

33. ve 35. dakikalar: BMB'nin artan baskısı sonuç verdi; Aldemiro duble yaparken, Vitor 35. dakikada skoru eşitleyerek maçı uzatmalara ve penaltılara taşıdı (3:3).

Piyangoya dönen penaltı serisinde ise soğukkanlılığını koruyan SQB oyuncuları, 4:2'lik skorla zaferini ilan etti.

Özbekistan Süper Kupası — 2026

BMB — SQB 3:3 (penaltılarla — 2:4)

Goller: Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Taşkent'te dünya futbolu efsaneleri: Kupayı takdim eden yıldızlar

Bu final maçı sadece parkedeki kıran kırana mücadeleyle değil, tribündeki onur konuklarının statüsüyle de tarihe geçti. Maçı «Humo Arena»dan canlı izlemek ve ödül törenine katılmak için Özbekistan'a dünya şampiyonları, Şampiyonlar Ligi galipleri ve uluslararası futbol efsaneleri geldi:

Dünya şampiyonları ve dünya kupası yıldızları: Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta (hepsi İtalya ile 2006 Dünya Kupası galipleri), Jérôme Boateng (Almanya ile 2014 Dünya Kupası galibi) ve Wesley Sneijder (Hollanda);

Dünya futbolunun simge isimleri: Júlio César ve Oscar (Brezilya), Míchel Salgado (Real Madrid ve İspanya), Esteban Cambiasso (Inter ve Arjantin), Ricardo Quaresma (Porto ve Portekiz) ve Kevin Kurányi (Almanya).

Efsanevi futbol yıldızlarının ziyareti ve ödülleri bizzat takdim etmeleri, Taşkent'teki futsal gecesini gerçek bir uluslararası spor şölenine dönüştürdü.

Sizce bu dramatik finalde SQB, tarihinde ilk kez kazandığı kupayı sonuna kadar hak etti mi, yoksa geri dönüşten sonra BMB mi galibiyeti daha çok hak ediyordu? Ayrıca, bu tür dünya efsanelerinin ziyareti milli futsalımızın prestijini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!