Dramatik gerilim: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

·14·Spor
Dramatik gerilim: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

«Humo Arena»da dramatik bir gerilim ve dünya yıldızları geçidi: SQB, penaltı atışlarında BMB'yi yenerek tarihinde ilk kez Özbekistan Süper Kupası şampiyonu oldu

Taşkent'teki muhteşem «Humo Arena» kompleksinde 2026 Özbekistan Futsal Süper Kupası mücadelesi gerçekleşti. Ülkenin iki lider takımı SQB ve BMB arasındaki karşılaşma; gol şovu, beklenmedik geri dönüşü ve penaltı serisiyle taraftarlara gerçek bir bayram havası yaşattı. Normal süresi 3:3 berabere biten maçta, penaltı atışlarında daha soğukkanlı olan SQB futsalcıları, tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı havaya kaldırdı.

3:3 ve sinir harbi: Kupanın kaderi nasıl belirlendi?

Karşılaşma ilk saniyelerden itibaren açık ve hücum ağırlıklı bir tempoda başladı. SQB takımı hızlı gollerle iki farklı öne geçse de, BMB büyük bir irade göstererek dengeyi sağlamayı başardı:

  • 2. dakika: Davlat Ibragimov hızlı bir golle SQB'yi öne geçirdi (0:1);

  • 27. dakika: Timur Salimov rakip kaleyi havalandırarak farkı ikiye çıkardı (0:2);

  • 31. dakika: Jan Aldemiro, BMB'nin ilk golünü kaydetti (1:2);

  • 32. dakika: Bir dakika sonra Bolt, SQB'nin üstünlüğünü tekrar perçinledi (1:3);

  • 33. ve 35. dakikalar: BMB'nin artan baskısı sonuç verdi; Aldemiro duble yaparken, Vitor 35. dakikada skoru eşitleyerek maçı uzatmalara ve penaltılara taşıdı (3:3).

Piyangoya dönen penaltı serisinde ise soğukkanlılığını koruyan SQB oyuncuları, 4:2'lik skorla zaferini ilan etti.

Özbekistan Süper Kupası — 2026

  • BMB — SQB 3:3 (penaltılarla — 2:4)

  • Goller: Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Taşkent'te dünya futbolu efsaneleri: Kupayı takdim eden yıldızlar

Bu final maçı sadece parkedeki kıran kırana mücadeleyle değil, tribündeki onur konuklarının statüsüyle de tarihe geçti. Maçı «Humo Arena»dan canlı izlemek ve ödül törenine katılmak için Özbekistan'a dünya şampiyonları, Şampiyonlar Ligi galipleri ve uluslararası futbol efsaneleri geldi:

  • Dünya şampiyonları ve dünya kupası yıldızları: Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Vincenzo Iaquinta (hepsi İtalya ile 2006 Dünya Kupası galipleri), Jérôme Boateng (Almanya ile 2014 Dünya Kupası galibi) ve Wesley Sneijder (Hollanda);

  • Dünya futbolunun simge isimleri: Júlio César ve Oscar (Brezilya), Míchel Salgado (Real Madrid ve İspanya), Esteban Cambiasso (Inter ve Arjantin), Ricardo Quaresma (Porto ve Portekiz) ve Kevin Kurányi (Almanya).

Efsanevi futbol yıldızlarının ziyareti ve ödülleri bizzat takdim etmeleri, Taşkent'teki futsal gecesini gerçek bir uluslararası spor şölenine dönüştürdü.

Sizce bu dramatik finalde SQB, tarihinde ilk kez kazandığı kupayı sonuna kadar hak etti mi, yoksa geri dönüşten sonra BMB mi galibiyeti daha çok hak ediyordu? Ayrıca, bu tür dünya efsanelerinin ziyareti milli futsalımızın prestijini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!

FutsalÖzbekistan Süper KupasıSQBBMBHumo Arena
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiBir devrin sonu: Mourinho, Messi'nin milli takımı bırakmasına tepki gösterdiBugün, 21:15Görülmemiş bir saygı: Türkiye'de Mohamed Salah'ın yaşadığı caddeye onun adı verilecekGörülmemiş bir saygı: Türkiye'de Mohamed Salah'ın yaşadığı caddeye onun adı verilecekBugün, 21:13Beklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldıBeklenmedik istifa: Ilyos Zeytullayev ve teknik ekibi Bunyodkor'dan ayrıldıBugün, 21:05Nursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptıNursulton Ruziboev 5 Eylül'deki büyük dövüş öncesi açık bir açıklama yaptıBugün, 19:28Premier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmalarıPremier Lig'de transfer dönemi kapandı: 2026 yazının en sansasyonel anlaşmalarıBugün, 18:33Manchester City yönetimi Enzo Fernández transferine resmi değer biçtiManchester City yönetimi Enzo Fernández transferine resmi değer biçtiBugün, 18:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi