Görülmemiş bir saygı: Türkiye'de Mohamed Salah'ın yaşadığı caddeye onun adı verilecek

Bu yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde Trabzonspor'a katılan dünya futbol yıldızı Mohamed Salah, Türkiye'de büyük bir heyecan ve taraftar akını yaratmaya devam ediyor. Mısırlı forvetin şehirde yaşaması, yerel yönetim tarafından büyük bir takdirle karşılandı: Trabzon'un Yomra Belediyesi, futbolcunun ikamet ettiği caddeye resmen onun adını verme girişiminde bulundu.

«Elimizden gelen her şeyi yaptık»: Belediye Başkanının resmi açıklaması

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, belediye meclisinin yakın zamanda özel bir karar alacağını duyurdu:

«Mohamed Salah, Türk futbol tarihinin en büyük transferidir;

İlçemizde yaşıyor olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yakın zamanda belediye meclisinin alacağı kararla, Salah'ın evinin bulunduğu cadde 'Mohamed Salah Caddesi' olarak yeniden adlandırılacak;

İlçe yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi sıra ve söz Salah'ta».

Türk futbolunda yeni bir dönem ve büyük umutlar

Mısırlı golcünün serbest oyuncu olarak Trabzon ekibini seçmesi, sadece Trabzonspor'un değil, tüm Süper Lig'in dünya çapındaki itibarını önemli ölçüde artırdı. Yerel kamuoyu ve kulüp yetkilileri, Salah'ın gelişinin takımı sadece lig şampiyonluğu yarışına geri döndürmekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa kupalarında da yeni zaferlere taşıyacağına inanıyor.

Caddenin yıldız futbolcunun onuruna yeniden adlandırılması, futbolcuyu kulüp ve şehirle daha sıkı bağlarla birleştirmek adına sembolik ama çok güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sizce bir caddeye futbolcunun adının verilmesi Salah'a ek bir sorumluluk mu yükler yoksa üzerinde baskı mı yaratır? Sizce Trabzonspor'u şampiyon yapabilir mi? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!