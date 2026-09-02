Milyonlardan vazgeçti: Gabriel Jesus Barcelona'ya transferi için maaşında indirime neden gitti?

Katalan devi Barcelona, yaz transfer döneminin son anlarında hücum hattını deneyimli bir yıldızla güçlendirdi. Arsenal'den 8,6 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, 'Blaugrana' ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Transferin resmileşmesinin ardından ESPN'e konuşan golcü oyuncu, anlaşmanın perde arkasını, Hansi Flick'in projesini ve Katalonya'ya taşınmak için finansal çıkarlarından nasıl vazgeçtiğini açık yüreklilikle anlattı.

«29 yaşında böyle bir fırsat beklemiyordum»: Beklenmedik teklif

Brezilya milli takımı oyuncusu, Barcelona'nın kendisine olan ilgisinin kendisi için tamamen sürpriz olduğunu gizlemedi:

«Bana bir ay önce sorsaydınız, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylerdim. 29 yaşında Barcelona'ya gitme şansı yakalayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi;

Transferin gerçekleşmesi için sadece benim elimden geleni yapmam yetmedi, aynı zamanda Barcelona yönetimi de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı», dedi Jesus.

Paradan üstün tutulan çocukluk hayali ve Flick faktörü

Katalan kulübünün Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle maaş bütçesini sıkı bir şekilde kontrol ettiği bir dönemde, Brezilyalı forvetin kişisel fedakarlığı transferin başarıyla sonuçlanmasında belirleyici rol oynadı:

Finansal taviz: «Maaşımda ciddi bir indirime gitmeyi kabul ettim, ancak Barcelona forması giymek hayat boyu süren bir hayaldi;

Stratejik hamle: 8,6 milyon sterlin gibi nispeten uygun bir bedelle yapılan üç yıllık anlaşma, teknik direktör Hansi Flick'e hücum hattında kaliteli bir rotasyon ve yüksek rekabet ortamı yaratma imkanı tanıyor.

Manchester Cityile İngiltere'de şampiyonluklar yaşayan ve ardından Arsenal'in kilit isimlerinden biri haline gelen Jesus, şimdi İspanya La Liga'da kariyerini yeniden zirveye taşıma fırsatı buluyor.

Sizce maaşından feragat ederek Barcelona'ya imza atan Gabriel Jesus, Hansi Flick yönetiminde ilk 11'in değişmez ismi olabilir mi, yoksa yedek kulübesinde mi kalır? Yorumlarınızı bekliyoruz!