Özbekistan'da futbol efsanelerinin katılımıyla düzenlenen görkemli etkinlik, kamuoyunun dikkatini sadece spora değil, aynı zamanda maliyet konusuna da çekti. Özbekistan Futsal Federasyonu Başkanı Bekzod Mamatkulov'a, ünlü futbolcuların ülkeye getirilmesi için ne kadar harcama yapıldığı soruldu.

Federasyon başkanı net rakamın açıklanmayacağını, ancak etkinlikten ekonomik bir kazanç elde etmenin amaçlanmadığını belirtti.

«Bu etkinliği bir bayram hediyesi olarak kabul edin»

Bekzod Mamatkulov, bu projenin Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle düzenlendiğini vurguladı.

«Bu etkinlik bağımsızlığımızın 35. yıl dönümüne adandığı için, harcanan miktar hakkında konuşmak pek uygun değil» dedi federasyon başkanı.

Ona göre, kamuoyunun etkinlik için harcanan miktar konusunda meraklı olması doğal. Ancak Mamatkulov, tutarın ne kadar olduğunu söylemeyeceğini ifade etti.

Biletlerin tamamı satılmadı

Federasyon başkanı, etkinliğin temel amacının finansal gelir elde etmek olmadığını özellikle vurguladı.

Biletlerin tamamının satışa çıkarılmadığını belirten Mamatkulov, organizatörlerin etkinliği ticari bir proje olarak değil, kitlesel bir spor ve bayram etkinliği olarak gördüklerini ifade etti.

Mamatkulov'a göre temel amaçlar şunlardı:

futbolu ve sporu geniş kitlelere yaymak;

taraftarlara unutulmaz bir etkinlik sunmak;

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü layıkıyla kutlamak;

halka bayram coşkusu yaşatmak.

Futbol efsaneleri neden davet edildi?

Federasyon başkanı, etkinliği ülkedeki futbol gelişimiyle ilişkilendirdi. Son yıllarda Özbek futbolunda önemli sonuçlar alındığını belirtti.

Özellikle genç ve ümit milli takımlarının dünya şampiyonalarına katılımı, Olimpiyatlara katılım ve A milli takımın Dünya Kupası yolundaki başarısı, ülke futbolundaki önemli aşamalar olarak kaydedildi.

«Bunların hepsi son on yılda gerçekleştirilen reformların ve Cumhurbaşkanımızın ile devletimizin büyük desteğinin bir meyvesidir» dedi Mamatkulov.

Federasyon başkanı tutumunu açıkça ortaya koydu

Mamatkulov, etkinliğe harcanan parayı kişisel ve ticari açıdan da değerlendirdi. Federasyon başkanlığının yanı sıra iş dünyasında da faaliyet gösterdiğini belirtti.

Devletin girişimciler için büyük fırsatlar yarattığını vurgulayan Mamatkulov, bu etkinliğin ülkeye ve halka sunulan küçük bir hediye olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Temel soru hala cevapsız

Böylece, futbol efsanelerinin Özbekistan'a yaptığı ziyaret için ne kadar harcama yapıldığına dair net bir rakam verilmedi. Federasyon başkanı, etkinliğin ticari bir amaç gütmediğini ve bağımsızlık bayramı vesilesiyle düzenlenmiş bir proje olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak harcamaların miktarıyla ilgilenen kamuoyu için temel soru olan — etkinliğin toplam bütçesinin ne kadar olduğu — şimdilik cevapsız kalmaya devam ediyor.