Beklenmedik ziyaret: Ancelotti Madrid'e döndü, Mourinho ve Real Madrid yıldızlarıyla buluştu

Real Madrid'in antrenman tesislerinde tarihi ve heyecan verici bir an yaşandı. 'Eflatun-beyazlıların' eski hocası, şu anda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran efsanevi Carlo Ancelotti, eski kulübünü ziyaret etti. Santiago Bernabéu'da birçok kupa kazanan İtalyan teknik adam, antrenman öncesinde Madrid'in yeni teknik direktörü José Mourinho ve yakından tanıdığı futbolcularla samimi bir şekilde görüştü.

Madrid kulübünün resmi sitesi bu konuda özel bir haber ve fotoğraflı bir rapor yayınladı.

Valdebebas'ta heyecan dolu anlar: "Carlo Ancelotti yeniden Madrid'de!"

Kulüp basın servisi, iki büyük teknik adamın ve takımın buluşmasını büyük bir saygıyla haberleştirdi:

Resmi açıklama: "Carlo Ancelotti yeniden Madrid'de! Real'in eski hocası ve Brezilya Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Valdebebas'a gelerek antrenman öncesinde José Mourinho ve futbolcularla selamlaştı," ifadeleri yer aldı.

Sıcak ortam ve eski öğrenciler: İtalyan teknik adam, yıllarca birlikte büyük zaferlere imza attığı öğrencileriyle hasret giderdi ve kulüpteki yeni dönem öncesinde takıma başarılar diledi.

İki efsanenin buluşması: Dünya futbolunun en çok kupa kazanan iki teknik direktörü olan Ancelotti ve Mourinho'nun Real Madrid kampında yan yana gelmesi, internette milyonlarca futbolseverin takdirini topladı.

Real Madrid'de yenilenen Mourinho dönemi: Carlo'dan kalan miras

Bu buluşma, kulüpteki büyük değişimlerin arka planında özel bir sembolik anlam taşıyor:

Mourinho'nun dönüşü: Haziran 2026'da 63 yaşındaki ünlü Portekizli teknik adam José Mourinho, 13 yıl aradan sonra resmen Real Madrid'in teknik direktörü olarak atandı.

Geçmiş zaferler: Portekizli teknik adam, 2010-2013 yılları arasında 'Eflatun-beyazlılar' ile rekor puanla La Liga şampiyonluğu (2011/12), İspanya Kral Kupası (2010/11) ve Süper Kupa'yı (2012) kazanarak Guardiola'nın Barcelona hegemonyasını kırmıştı.

Ancelotti'nin yeni meydan okuması: Öte yandan Carlo Ancelotti, Madrid'deki ikinci başarılı dönemini noktalayarak, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya Milli Takımı'nı zirveye taşımak amacıyla yeni bir misyona başladı.

Valdebebas'taki bu dostane ve saygı dolu ziyaret, Real Madrid ailesinde teknik direktör nesil değişiminin ne kadar sağlıklı ve üst düzeyde gerçekleştiğinin somut bir örneği oldu.

Sizce geri dönen José Mourinho, Real Madrid ile Ancelotti'nin kaydettiği Şampiyonlar Ligibaşarılarını tekrarlayabilir mi? Carlo Ancelotti ise Brezilya'yı bir sonraki Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!