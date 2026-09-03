Bunyodkor'da yeni dönem: Ivan Bošković teknik direktör olarak atandı

Taşkent'in Bunyodkor kulübünde önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Sezonun ilk yarısında takımı yöneten teknik heyetle yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimi, teknik direktörlük görevini Karadağlı uzman Ivan Bošković'e emanet etti. Teknik direktörlük kariyerine 'kırlangıçlar'ın kanatları altında başlayan 44 yaşındaki uzman, sezonun geri kalanında takımı sahaya çıkaracak.

Yuvaya dönüş ve hızlandırılmış hazırlık süreci

Ivan Bošković için Bunyodkor yabancı bir kulüp değil:

İlk adımların anısı: Karadağlı uzman, teknik direktörlük kariyerine tam olarak Bunyodkor sisteminde başlamış olup kulübün iç atmosferini, geleneklerini ve akademi oyuncularının potansiyelini yakından bilmektedir;

Zorlu görev: Kendisine, sezonun ikinci yarısında takımın oyununu düzene sokma, puan toplama ve 'kırlangıçlar'ı lig tablosunun tehlikeli bölgelerinden yukarı taşıma görevi verildi;

İlk sınav — Surxon'a karşı: Zaman kaybetmemek adına Bošković yönetimindeki takım, Süper Lig 20. hafta kapsamında oynanacak Bunyodkor — Surxon karşılaşması için hazırlıklara şimdiden başladı.

İtalyan ekiple vedalaşma: Zeytullayev ve yardımcıları ayrıldı

Yeni atama, önceki teknik heyetin istifasının ardından gerçekleşti:

Karşılıklı anlaşma ile alınan karar: Takımı yöneten tanınmış Özbek uzman Ilyos Zeytullayev kendi isteği ve kulüple karşılıklı anlaşma sonucunda görevinden ayrıldı;

Yabancı antrenörler de gitti: Zeytullayev ile birlikte yabancı yardımcıları Alessandro Spinoglio, Andres Moauro ve Marco Nicodemo da Bunyodkor'a veda etti. Kulüp yönetimi, İtalyan antrenör modelinden vazgeçerek yerel şampiyonaya ve kulüp yapısına daha iyi uyum sağlayan bir uzmanı seçmeyi tercih etti.

Bunyodkor'un bu sezonki mücadelesinin zorlu geçtiği bir dönemde Bošković'in gelişi, takıma yeni bir ruh ve istikrar kazandırması bekleniyor.

Sizce Ivan Bošković, Bunyodkor'u lig tablosundaki zor durumdan çıkarabilecek mi? Ilyos Zeytullayev ve yabancı yardımcılarıyla yolların ayrılması kulüp için doğru bir karar mıydı? Yeni teknik direktörün ilk maçında Surxon karşısında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!