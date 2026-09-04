Kriketçi 100 km koşarak rekora yaklaştı

·0·Spor
Kriketçi 100 km koşarak rekora yaklaştı

Surrey'den 22 yaşındaki kriketçi, tek bir atış yapmadan önce 62 mil, yani 100 kilometre mesafeyi koşarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeye hazırlanıyor.

Sam Bodeano, Cumartesi günü Londra'daki ünlü Lord's Cricket Ground stadyumundan sıra dışı mücadelesine başladı. Yaklaşık 14 saat boyunca koştuktan sonra Pazar günü Woking'deki Valley End Cricket Clubtesislerine ulaştı. Bu yolculuk, fiziksel dayanıklılığını ciddi bir sınavdan geçirdi.

Bodeano tüm mesafeyi tam kriket kıyafetiyle kat etti ve elinde bir kriket topu taşıdı. Yorucu koşusu bir kriket maçıyla sona erdi. Sporcu sahaya çıktı ve ilk topu babasına fırlattı.

Mevcut rekoru katladı

Bu girişim, erkekler kategorisinde en uzun kriket bowling koşu mesafesi rekorunu kırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Önceki rekor 15 mildi. Bodeano'nun 62 millik koşusu ise mevcut derecenin oldukça üzerine çıktı.

Ancak yeni sonuç henüz resmi rekor olarak onaylanmadı. Bunun için Guinness Dünya Rekorları organizasyonunun inceleme sürecini tamamlaması gerekiyor. Bodeano, girişimine dair kanıtları sundu ve bunlar şimdi organizasyon uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Koşu ile hayırlı bir amaç da desteklendi

Bodeano'nun sıra dışı denemesi sadece bir spor rekoru kırmakla sınırlı kalmadı. Bu etkinlik aracılığıyla The Ruth Strauss Foundation kanserle mücadele yardım kuruluşu için bağış toplamayı da hedefledi.

Sonuç olarak yaklaşık 6 bin sterlin bağış toplandı.

Koşuyu tamamladıktan sonra Bodeano, bu yolculuğun kendisini çok yorduğunu ve uykusuz bıraktığını itiraf etti. Yine de, hayırlı bir amaç uğruna gösterilen çabanın tüm zorluklara değdiğini vurguladı.

Yolculuğu, İngiliz kriket tarihinde önemli bir yere sahip olan Lord's sahasında şafak vaktinden önce başladı. Ardından Londra üzerinden Surrey bölgesine doğru ilerledi.

Uzun saatler ve yoğun yorgunluğa rağmen sporcu, yol boyunca kriket topunu elinde tutarak rekor denemesi için belirlenen şartlara sadık kaldı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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