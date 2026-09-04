Lugano, Servette'i mağlup ederek liderliğe yükseldi: Maç detayları

·3·Spor
Lugano, Servette'i mağlup ederek liderliğe yükseldi: Maç detayları

İsviçre Süper Ligi'nin 6. haftasında futbolseverler gerçek bir heyecan fırtınasına tanıklık etti. Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Behruz Karimov forması giyen Lugano, kendi sahasında Servette'i ağırladı ve uzatma dakikalarında, 90+4'te gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puan kaybetmeden yoluna devam eden takım, puan durumunda yeniden zirveye yerleşti.

Behruz Karimov ilk 11'de: Özbek savunmacıya yüksek not

Özbek genç yetenek için bu karşılaşma büyük bir adım oldu:

  • İlk kez ilk 11'de: Behruz Karimov, Luganokadrosunda ilk kez maça başladı ve teknik heyetin güvenini tamamen boşa çıkarmadı;

  • 67 dakikalık güven veren performans: Özbek lejyoner savunma hattında disiplinli bir oyun sergiledi ve 67. dakikada yerini Zanotti'ye bıraktı;

  • 7 puanlık takdir: Sahadaki verimli oyunu, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve taktik disiplini nedeniyle Karimov, analistler tarafından 7,0 puanla ödüllendirildi.

Penaltı dramı ve 90+4'teki kurtuluş

Cornaredo Stadyumu'nda (Stadio di Cornaredo) oynanan mücadele her iki takım için de zorlu ve gergin geçti:

  • Servette'in kaçan fırsatı: 20. dakikada konuk ekip öne geçmek için büyük bir fırsat yakaladı ancak Mraz penaltı vuruşunu gole çeviremedi;

  • Ajeti'nin altın golü: Maçın berabere bitmesi beklenirken, 67. dakikada oyuna giren Albian Ajeti, 90+4. dakikada rakip fileleri havalandırarak Lugano'ya üç puanı getirdi.

Puan durumu: Yüzde yüzlük performans ve tek başına liderlik

Bu galibiyetin ardından Lugano, İsviçre ligindeki konumunu önemli ölçüde sağlamlaştırdı:

  • Zirveye dönüş: Oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Lugano, puanını 15'e çıkararak Young Boys'u (14 puan) geride bıraktı ve liderliği geri aldı;

  • Bir maç eksiği: Lugano'nun henüz oynamadığı bir maçının daha olması, şampiyonluk yarışındaki avantajını daha da artırıyor;

  • Servette'in alt sıralardaki durumu: 4 puanda kalan konuk ekip, 12 takım arasında 10. sırada yer alıyor.

İsviçre Süper Ligi. 6. Hafta

Lugano — Servette — 1:0

3 Eylül. Stadio di Cornaredo

Gol: Albian Ajeti (90+4).

Kaçan penaltı: Mraz (20, Servette).

Lugano kadrosu: Ballmoos, Papadopoulos, Kelvin, Delcroix, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Centinaro (Grgić, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Cimignani (Espinoza, 90+2), Steffen, Moncada (Ajeti, 67).

Sizce Behruz Karimov, Lugano'nun değişmez bir oyuncusu olup takımıyla İsviçre şampiyonluğunu kazanabilir mi? Vatandaşımızın Avrupa elit ligindeki başlangıcı ve performansı hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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