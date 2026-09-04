Mahmud Mahamadjonov Dinamo Mahaçkale'ye transfer oldu — Avrupa'ya giden yeni bir basamak

Özbek genç yeteneklerin Avrupa ve Rusya sahalarına yolculuğu devam ediyor. Rusya Premier Ligi'nde (RPL) mücadele eden Mahaçkale'nin Dinamo kulübü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Andijan takımının 23 yaşındaki yetenekli sol beki Mahmud Mahamadjonov'u renklerine bağladı. Özbek futbolunun "altın jenerasyon" temsilcisi olan oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu transfer, Mahamadjonov'un kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olup, onu milli takımın ana kadrosuna ve Avrupa'nın güçlü liglerine taşıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Transfer ücreti ne kadar? Söylentiler ve resmi rakamlar

Anlaşmanın mali detayları transfer öncesinde basında çeşitli tartışmalara yol açmıştı:

Andijan'ın açıklaması: Vadi kulübünün resmi açıklamasına göre, Mahamadjonov'un transferi için Rus kulübünden 250 bin ABD doları tutarında bonservis bedeli alındı;

Rus medyasının tahmini: Sport24 yayını, anlaşma değerinin 500 bin avro olduğunu duyurmuştu;

Transfermarkt verisi: Saygın uluslararası portal, bu transferi 215 bin avro olarak değerlendirdi ve bu rakam Andijan yönetimi tarafından açıklanan resmi tutarla tamamen örtüşüyor;

Andijan'daki 7 aylık parlayış: Mahmud, vadi kulübünde sadece yedi ay oynamasına rağmen Süper Lig'de 19, Özbekistan Kupası'nda 3 maça çıktı ve 3 asist kaydetti.

Dinamo'nun ilgisi ne zaman başladı? Antrenörler ne diyor?

Andijan yardımcı antrenörü Sergey Arslanov, Eurasia Football'a verdiği röportajda, Dağıstan ekibinin Mahamadjonov'u uzun süredir takip ettiğini, özellikle kış kamplarında Dinamo kalesine attığı güzel golün bu ilgiyi daha da artırdığını belirtti.

Uzmanlar, 23 yaşındaki sol bekin kendine has özelliklerini şöyle değerlendiriyor:

Sergey Arslanov (Andijan yardımcı antrenörü): “Mahmud tüm sol kanadı tek başına kapatabiliyor. Sol ayağıyla top kontrolü, hızlı driplingi ve birebir mücadelelerde rakibini geçme yeteneği çok yüksek. Ayrıca, taç atışlarını büyük bir mesafeye güçlü bir şekilde kullanabilme gibi nadir bir yeteneğe sahip”;

Vadim Abramov (Semerkant'ın Dinamo takımında ona hocalık yaptı): “Topla harika bir ilişkisi var; hücuma katılmayı, şut çekmeyi ve gol atmayı biliyor. Fiziksel dayanıklılığı çok yüksek. Ancak tek bir eksiği var; oyuna aşırı daldığında geri dönmekte geç kalabiliyor. Eğer pozisyonel savunmasını daha da geliştirirse, dev bir yıldıza dönüşecek”;

“Sports.ru” scoutlarının sonucu: Daha 2023 yılında ünlü A2M projesi, Mahamadjonov'u RPL ve Avrupa kulüpleri için en gelecek vaat eden Özbek yetenekler arasına dahil etmişti.

Asya Elit Ligi ve Arjantin'e karşı sansasyonel gol

Mahmud Mahamadjonov'un uluslararası tecrübesi de oldukça zengin:

Pahtakor ile Asya Elit Ligi: Kıtanın en prestijli turnuvasında 6 maçta, yıldızlarla dolu Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına karşı forma giydi;

U-20 Dünya Kupası anısı: 2023 Asya şampiyonu olan bu jenerasyon, Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiledi. Turnuvanın ev sahibi Arjantin'e karşı oynanan maçta 23. dakikada ev sahibi ekibin kalesini havalandırarak skoru açan isim Mahamadjonov olmuştu.

Altın jenerasyonun izinde: Manchester City”, RPL ve Avrupa'ya giden basamak

O U-20 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan Özbek gençler bugün büyük sahnelerde top koşturuyor:

Abdukodir Husanov: Energetik-BGU ve Fransa'nın Lens kulübü üzerinden dünya devi Manchester City” kadrosuna ulaştı ve 2031'e kadar yeni sözleşme imzaladı;

Abbosbek Fayzullayev: CSKA'dan Türkiye'nin Başakşehir kulübüne geçti ve şu anda Fransa'nın Strasbourg kulübünün radarında;

Umarali Rahmonaliyev: Rubin'den sonra Sabah formasıyla Azerbaycan şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitti ve onu Fransa'nın Lens kulübü takip ediyor;

Jahongir Orozov ve Mahmud Mahamadjonov: Rusya Premier Ligi'nde Rubin ve Dinamo Mahaçkale'nin onurunu korumaya başladılar.

Mahamadjonov'un RPL'ye gidişi, teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımına çağrılma ihtimalini ciddi oranda artırıyor. Tarihin gösterdiği gibi, Eldor Shomurodov (Rusya üzerinden Roma'ya) ve Abdukodir Husanov'un (Belarus üzerinden üst liglere) geçtiği basamak yolu, Mahmud için de Avrupa elitlerine kapı açacaktır.

Sizce Mahmud Mahamadjonov, Mahaçkale kulübünde ilk 11'de kalıcı olup yakın zamanda milli takımın ana sol beki olabilir mi? RPL'den sonra onu hangi Avrupa liginde görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!