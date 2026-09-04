Rusya'da ağır hasta çocuklara yardım eden ünlü «Dom s mayakom» («Deniz Fenerli Ev») yardım vakfının kurucusu ve yöneticisi Lida Moniava hakkında açılan ceza davasında ilk duruşma sona erdi. Rus ordusu hakkında «yalan haber» yaymakla suçlanan tanınmış kamu figürü için soruşturma makamı SIZO'ya (tutukevine) kapatılma talebinde bulunmadı. Mahkeme, kendisine belirli eylemleri kısıtlama şeklinde tedbir kararı verdi. Bu süreç, geniş kamuoyunun ve insan hakları savunucularının büyük ilgisini çekti.

Mahkeme salonu önündeki yüzlerce insan ve belirlenen katı kısıtlamalar

Mahkeme binası çevresinde, yardım vakfı yöneticisine destek vermek için çeşitli tahminlere göre 200 ile 400 arasında vatandaş, gönüllü ve meslektaş toplandı. Bu büyük kamuoyu desteği fonunda alınan karara göre, Moniava'ya yönelik aşağıdaki ciddi kısıtlamalar getirildi:

Gece sokağa çıkma yasağı: Akşam saat 20:00'den sabah 08:00'e kadar evden dışarı çıkması kesinlikle yasaklandı;

Bilgi engeli: Lida Moniava'nın internet kullanması yasaklandı;

Tanıklarla iletişim kısıtlamaları: Ceza davasında yer alan tanıklarla her türlü iletişim kurması kısıtlandı.

«Savaşa karşıyım ve suçumu kabul etmiyorum»: Moniava'nın açık beyanı

Ceza davasının açılmasına, kamu aktivistinin 24 Şubat 2023 tarihinde kendi Telegram kanalında paylaştığı gönderi neden oldu. Moniava, kendisine yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmiyor:

Sorgudaki baskılar: Mahkeme binasından çıkan hayırsever, sorgu sırasında müfettişlerin kendisini suçu kabul etmeye ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı;

Değişmez duruş: «Savaşa karşıyım, kendimi suçlu hissetmiyorum ve bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum», — dedi Moniava gazetecilerin önünde.

Avukatın yorumu: Soruşturma neden aniden geri adım attı?

İnsan hakları savunucusu ve Moniava'nın avukatı Mihail Biryukov'a göre, soruşturma makamının SIZO'ya kapatılma talebinde bulunmaması savunma tarafı için «tamamen beklenmedik bir durum» oldu:

Dünkü planın iptali: Avukata göre, yakın zamana kadar müfettişler onu tutuklatma niyetindeydi;

Kamuoyunun güçlü sesi: «Büyük ihtimalle, yetkililerin Lida'ya yönelik eylemlerine karşı yükselen protesto ve kamuoyu öfkesi etkisini gösterdi. Bence bu, kamuoyu dayanışmasının gerçekten belirleyici bir rol oynadığı az sayıdaki vakadan biridir», — dedi avukat.

Ağır hasta çocuklara ve ailelerine yıllardır hayati yardım sağlayan vakıf yöneticisine yönelik mahkeme süreci, uluslararası toplum ve Rus sivil toplumu tarafından yakından takip ediliyor.

Sizce, ağır hasta çocuklara umut olan hayırseverlerin siyasi görüşleri nedeniyle takip edilmesi doğru mu? Kamuoyunun birlikteliği ve geniş desteği devlet kararlarını değiştirmeye muktedir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!