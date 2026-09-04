Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin önde gelen isimlerinden Pyotr Tolstoy, vatandaşların yaşam standartlarını iyileştiren yasalar hakkındaki soruya, sosyal medyada büyük yankı uyandıran beklenmedik bir yanıt verdi. Siyasetçi, muhalefet temsilcisiyle girdiği tartışmada, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) artırılmasını ve şehirlerdeki yabancı dildeki tabelaların yasaklanmasını, halkın yararına olan en önemli girişimler arasında saydı. Dil kısıtlamalarına getirdiği açıklama ise kamuoyunun dikkatini daha da üzerine çekti.

Bondarenko'nun sorusu ve Tolstoy'un tartışmalı seçimi

Rus siyasetçi ve KPRF üyesi Nikolay Bondarenko, Tolstoy'a doğrudan bir soru yönelterek, Birleşik Rusya tarafından öne sürülen ve gerçekten "sıradan vatandaşların durumunu iyileştiren üç güçlü yasayı" saymasını istedi:

Vergi yükünün artırılması: Tolstoy, ilk sırada Vergi Kanunu'nda yapılan değişiklikleri, özellikle de mal ve hizmet fiyatlarını doğrudan etkileyen KDV oranının artırılmasını vatandaşların lehine atılmış bir adım olarak gösterdi;

Yabancı tabela kısıtlamaları: İkinci önemli girişim olarak, mağazalarda, sokak reklamlarında ve tabelalarda yabancı dillerin (özellikle İngilizce) kullanımını kısıtlayan ve Rusça yazıları zorunlu kılan yasayı işaret etti.

«Sömürge değiliz»: Ekonomik gerçeklik ve ideoloji çatışması

Yabancı dildeki yazıların kısıtlanması hakkındaki yasanın vatandaşların hayatını nasıl iyileştirdiğini açıklarken, Başkan Yardımcısı açık ve sansasyonel bir itirafta bulundu:

«İnsanlar zenginleşmedi»: Tolstoy, "İnsanlar bundan dolayı zenginleşmedi ama artık kendimizi bir sömürge gibi hissetmiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu görüş, sosyal medya ve siyasi çevrelerde hararetli tartışmalara yol açtı. Eleştirenler, tüketici fiyatlarının arttığı ve vergi baskısının yoğunlaştığı bir dönemde ekonomik sorunları sembolik kısıtlamalarla açıklamanın, insanların gerçek yaşam kalitesini artırmadığını savunuyor. Öte yandan, ulusal-muhafazakar çevreler bu tür kararları devlet egemenliğini ve kimliğini korumak adına gerekli adımlar olarak değerlendiriyor.

Sizce sokaklardaki yabancı dildeki tabelaları yasaklamak gerçekten ulusal kimliği güçlendirir mi, yoksa sıradan halk için en önemlisi reel gelirler ve ucuzluk mudur? Vergilerin artırılmasını vatandaşların yaşamını «iyileştiren bir yasa» olarak değerlendirmeye nasıl bakıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!