Yıldız avı bitmedi: Kulüpsüz olan en ünlü serbest oyuncular

·19·Spor
Yıldız avı bitmedi: Kulüpsüz olan en ünlü serbest oyuncular

Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer dönemi resmen kapandı, ancak kulüpler için kadroyu güçlendirme fırsatı henüz tamamen bitmiş değil. Uluslararası futbol kurallarına göre, sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde olan futbolcular, transfer dönemi dışında da herhangi bir takımla serbest sözleşme imzalayabilirler. İngiltere'nin saygın BBC yayını, şu anda resmi bir kulübü olmayan ancak herhangi bir devin dikkatini çekebilecek dünya futbolu yıldızlarının listesini yayınladı.

Bu listede Ballon d'Or sahipleri, Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazananlar ve yakın geçmişin en pahalı transferleri yer alıyor.

Real Madrid efsaneleri ve Ballon d'Or sahibi: Savunma ve hücum devleri

Listenin en sansasyonel kısmını, yakın zamana kadar Real Madrid'in simgesi olan emektarlar oluşturuyor:

  • Karim Benzema (son kulübü — Al-Hilal): 2022 Ballon d'Or sahibi Suudi Arabistan'dakimacerasının ardından tekrar serbest oyuncu statüsüne döndü. Fransız golcünün tecrübesi, forvet arayan her takım için büyük bir hazine;

  • Sergio Ramos (Monterrey): Eflatun-beyazlıların eski kaptanı, Meksika ligindeki kariyerini noktaladıktan sonra yeni meydan okumalara açık olduğunu belirtiyor;

  • Daniel Carvajal (Real Madrid): Madrid kulübünün uzun yıllardır değişmez sağ beki de sözleşmesi bittikten sonra henüz yeni bir kulüp seçmedi;

  • David Alaba (Real Madrid): Avusturyalı çok yönlü savunmacı, serbest oyuncu piyasasının en güçlü adaylarından biri olmaya devam ediyor.

Yeniden doğuş ve yeni fırsat arayan yıldızlar: Sancho, Pogba ve Sterling

Birkaç yıl önce Avrupa transfer piyasasını sarsan, yüz milyonlarca avro değer biçilen yıldızlar da yeni bir yuva arıyor:

  • Paul Pogba (Monaco): Cezasının ardından büyük futbola geri dönen Fransız dünya şampiyonu, serbest oyuncu olarak üst düzey liglere dönüş yolu arıyor;

  • Jadon Sancho (Manchester United): Manchester United ile sözleşme sorunlarını çözen kanat oyuncusu, kariyerini yeniden canlandırmak için uygun teklifleri bekliyor;

  • Raheem Sterling (Feyenoord): İngiltere milli takımının eski yıldızı, Hollanda'daki kariyerinin ardından yeni seçenekleri değerlendiriyor;

  • Anthony Martial (Monterrey): Fransız forvet de serbest oyuncular listesinde yer alıyor.

Beceri ve yaratıcılık: Coutinho, James ve diğer ünlü isimler

Ayrıca listede, farklı yıllarda dünya futbolunun elit seviyesinde iz bırakmış bir dizi yetenekli isim de bulunuyor:

  • Philippe Coutinho (Vasco da Gama) ve James Rodriguez (Minnesota): İki Latin Amerikalı oyun kurucu, hala sahayı görme ve sıra dışı paslar verme konusunda üst düzey seviyelerini koruyor;

  • Riyad Mahrez (Al-Ahli): Manchester Cityeski yıldızı, Suudi Arabistan'dan sonra tekrar bir yol ayrımında;

  • Jamie Vardy (Cremonese): Premier Lig efsanesi ve gerçek bir gol içgüdüsüne sahip tecrübeli forvet;

  • Oleksandr Zinchenko (Ajax): Sol bek ve orta sahada aynı başarıyla oynayabilen çok yönlü lejyoner;

  • Dele Alli (Como): İtalya'daki denemelerin ardından potansiyelini yeniden kanıtlamaya kararlı İngiliz futbolcu.

Serbest oyuncu piyasası, özellikle sezon boyunca sakatlıklar yaşayan ve beklenmedik sorunlarla karşılaşan dev kulüpler için önemli bir kurtuluş kaynağı olabilir.

Sizce bu serbest oyunculardan hangisi hala Avrupa'nın dev takımlarında ilk 11'de rahatlıkla oynayabilir? Karim Benzema veya Sergio Ramos gibi yıldızları Asya veya Özbekistan kulüplerinde görmeyi hayal edebiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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