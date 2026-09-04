Krasnoyarsk'ta korkunç trajedi: Ayı, mantar toplamaya giden iki kadını öldürdü

·2·Dünya
Krasnoyarsk'ta korkunç trajedi: Ayı, mantar toplamaya giden iki kadını öldürdü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde vahşi doğanın acımasız yüzünü gösterdiği trajik bir olay yaşandı. Podtesovo köyünde yaşayan iki yaşlı kadın, mantar toplamak için gittikleri ormanda bir ayının saldırısına uğrayarak hayatlarını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, bu dehşet verici olayla ilgili resmi bir açıklama yaparak halkı durumun ciddiyeti konusunda uyardı.

Trajedinin temel detayları:

  • Olay yeri: Krasnoyarsk bölgesi, Podtesovo köyü yakınlarındaki tayga ormanı;

  • Kurbanlar: 67 ve 73 yaşlarında iki yaşlı kadın;

  • Olay kronolojisi: Kadınlar 31 Ağustos'ta ormana gitmiş ve geri dönmemişlerdi. Hemen başlatılan arama çalışmalarının ardından, 2 Eylül'de cansız bedenlerine ulaşıldı;

  • Arama kapsamı: Gönüllüler ve kurtarma ekipleri tarafından 200 bin metrekarelik tayga alanı titizlikle tarandı;

  • Soruşturma sonucu: Bulunan bedenlerde vahşi bir hayvan olan ayının saldırısına özgü yaralanmalar tespit edildi.

Taygada iki günlük kayboluş ve korkunç bulgu

Yerel medya ve Soruşturma Komitesi'nin bildirdiğine göre, Podtesovo köyünde ikamet eden 67 ve 73 yaşlarındaki kadınlar, 31 Ağustos günü sonbahar mantar sezonu için ormana doğru yola çıktılar. Ancak hava kararmasına rağmen eve dönmeyince, yakınları endişelenerek ilgili makamlara başvurdu.

Gönüllüler ve arama-kurtarma ekipleri, tayganın zorlu koşullarına rağmen geniş çaplı bir operasyon başlattı. NGS24 portalının haberine göre, arama çalışmaları sırasında yaklaşık 200 bin metrekarelik alan tarandı. Ne yazık ki, 2 Eylül'de, kadınların kayboluşundan iki gün sonra, cansız bedenleri köyden sadece 3-4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İlk incelemeler, ölümlerine bir ayı saldırısının neden olduğunu doğruladı.

Soruşturma Komitesi'nden uyarı: Orman gezilerini erteleyin!

Bu trajedi vesilesiyle Soruşturma Komitesi, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere yönelik ciddi bir uyarıda bulundu. Kurum, şu anda ormanlarda ayı hareketliliğinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, vatandaşları doğaya çıkmamaya, mantar ve meyve toplamamaya, ayrıca orman gezilerini geçici olarak ertelemeye çağırdı. Bu tür karşılaşmaların sonuçları insan hayatı için çok tehlikeli olabilir.

Sizce vahşi hayvanların, özellikle ayıların hareketliliğinin arttığı bölgelerde halkın güvenliğini sağlamak için devlet kurumları ne gibi ek önlemler almalı? Ormana girişi tamamen kısıtlamak doğru bir karar olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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