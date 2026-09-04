Mirjalol Qosimov: «Xorazm» galibiyeti ve kaçırılan fırsatlar üzerine

Özbekistan Süper Ligi20. haftasında kendi sahasında «Xorazm»ı konuk ederek 1:0'lık skorla önemli bir galibiyet alan AGMK takımının teknik direktörü Mirjalol Qosimov, maç sonu basın toplantısına katıldı. Almalyklı ekibin başantrenörü, kazanılan 3 puanın önemi, takımın hücum hattında göze çarpan fırsatları değerlendirme sorunu ve futbolcuların psikolojik durumu hakkında açık ve eleştirel açıklamalarda bulundu.

«5-6 pozisyondan sadece birini değerlendirebildik»: Kaçırılan fırsatlara eleştiri

Mirjalol Qosimov, takımının yine göze hoş gelen bir futbol sergilediğini vurgularken, son vuruşlar üzerinde daha çok çalışmaları gerektiğini özellikle belirtti:

3 puan ve göze hoş gelen oyun: «Önemli olan 3 puanı almaktı. Taraftarların beğeneceği bir oyun oldu. Bundan önceki karşılaşmalarda da iyi mücadele ediyorduk, sadece gol yollarında aksıyorduk. Bugün şükürler olsun ki, 5-6 net pozisyonumuzdan birini değerlendirebildik»;

«Böyle şeyler affedilemez»: «İkinci yarıda Aziz Xolmurodov'un kendisinde en az üç net pozisyon oldu. Nodir'de ve Asad'da da çok uygun pozisyonlar oluştu. Açıkçası, böyle pozisyonları kaçırmamak lazım. Çalışıyoruz, futbolculara anlatıyoruz. Doğru dersleri çıkarıp sonraki maçlarda daha fazla gol göreceğimizi umuyorum».

«Forvetler atamazsa, kontratakta ceza kaçınılmaz»: Psikoloji ve Ne’matov'un kurtarışları

Gazetecilerin, üst üste gelen gol yollarındaki kısırlığın futbolcuların psikolojisini ne kadar etkilediğine dair sorusuna teknik adam detaylı yanıt verdi:

Psikolojik baskı yok: «Eğer psikolojik olarak olumsuz etkilenseydik, bu kadar çok pozisyon yaratamazdık. Örneğin, «Nasaf» maçında da rakip kaleci Abduvohid Ne’matov takımını mutlak gollerden kurtarmıştı. Pozisyonları değerlendirememek sadece bizde değil, dünya futbolunda da sıkça karşılaşılan bir durum»;

Gol — takım çalışmasının ürünü: «Gerisi futbolcuların bireysel yeteneklerine bağlı. Bu da kendine has bir tecrübe. Forvetler yaratılan pozisyonları gole çeviremezse, rakibin kontratakta bizi cezalandırması işten bile değil. Çocuklar durumu doğru anlıyor, çalışıyorlar ve sonraki haftalarda bunu daha verimli kullanacaklarına inanıyorum».

Son 3 maçtaki gol orucunu bozan Almalyk ekibi, bu galibiyetle 32 puanla puan durumunda 5. sıraya yükseldi.

Sizce AGMK forvetlerinin net gol pozisyonlarını kaçırmasının sebebi soğukkanlılık eksikliği mi yoksa şanssızlık mı? Mirjalol Qosimov'un takımı şampiyonluk yarışında ve ilk üç mücadelesinde liderleri yakalayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!