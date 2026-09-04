Nasaf, Neftchi'yi farklı mağlup etti

·4·Spor
Nasaf, Neftchi'yi farklı mağlup etti

Nasaf, Süper Lig'in 20. haftasında Neftchi'yi farklı mağlup etti. Karşı'daki Markaziy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6 gol atarken, konuk ekip 2 golle karşılık verdi.

Karşılaşmanın gol perdesi 6. dakikada açıldı. Umar Eshmurodov, Nasaf'ı öne geçiren golü kaydetti. İki dakika sonra Bobir Abdixoliqov, Sharof Muhitdinov'un asistiyle skoru 2:0'a getirdi.

22. dakikada Sharof Muhitdinov sahneye çıkarak farkı üçe çıkardı. Bu golde asisti Adenis Shala yaptı.

Nasaf, ilk yarının sonuna kadar rakip kaleyi bir kez daha havalandırdı. 40. dakikada Adenis Shala, Oybek Rustamov'un pasını gole çevirdi.

İkinci yarının hemen başında Bobir Abdixoliqov, maçtaki ikinci golünü attı. Sharof Muhitdinov bu golde de asist yapan isim oldu.

Neftchi, 58. dakikada farkı azalttı. Alisher Odilov, takımının ilk golünü atan isim oldu.

Nasaf, 80. dakikada bir gol daha buldu. Alibek Davronov, Sharof Muhitdinov'un pasını iyi değerlendirdi.

Maçın son golü 89. dakikada geldi. Stipe Peritsa, Alisher Odilov'un pasıyla Neftchi'nin ikinci golünü kaydetti.

Böylece Karşı'daki mücadele Nasaf'ın 6:2'lik galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın orta hakemi Ilgiz Tantashev olurken, yardımcılıklarını Andrey Sapenko ve Timur Gaynullin yaptı. VAR hakemi Asker Najafaliyev, AVAR hakemi ise Baxtiyorxo‘ja Shavkatov oldu.

Maçta Neftchi oyuncusu Ikromjon Aliboyev 5. dakikada, Nasaf'tan Alibek Davronov 56. dakikada, Neftchi temsilcisi Anvarjon G‘ofurov ise 72. dakikada sarı kart gördü.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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