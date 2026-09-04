City'nin Avrupa'yı fethetme planı: Maresca, Şampiyonlar Ligi için sürpriz kadroyu açıkladı

“Manchester City” kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni ve devrim niteliğindeki sezonunun ilk aşaması için A listesinde yer alan 23 futbolcudan oluşan nihai kadrosunu resmen sundu. Takımın teknik direktörü Enzo Maresca, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında maksimum hedefleri gözeterek, turnuvanın yeni formatındaki zorlu maç zinciri için stratejisini uygulamaya koydu. Kadroda bazı kilit isimlerin yokluğu ve beklenmedik yeni isimlerin ortaya çıkışı, taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açıyor.

Sekiz karşılaşma ve Camp Nou'da dramatik bir dönüş

Yeni formata göre, "City" ilk aşamada toplam sekiz maç yapacak. Bunların dördü Manchester'da, dördü ise deplasmanda oynanacak. Avrupa macerası bu ay Portekiz deplasmanında, Porto maçıyla başlayacak. Bu zorlu deplasmanın ardından Etihad Stadyumu, art arda iki dev maça ev sahipliği yapacak: Son şampiyon Paris Saint-Germain ve Yunanistan'ın AEK Atina kulüpleri Manchester'a konuk olacak.

Takvimdeki en merak uyandırıcı ve dramatik maçlardan biri, Almanya'da RB Leipzig ve Kevin De Bruyne'nin oynadığı Napoli ile yapılan zorlu mücadelelerin ardından gerçekleşecek. Bu, Barcelona'ya karşı oynanacak maç. Dikkat çekici bir nokta, bu yaz “Manchester City”den ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, artık tarihi kulübüne karşı Camp Nou'da sahaya çıkacak. Ayrıca kadroda, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katan Lens ve Ocak ayındaki son maçta Sporting ile yapılacak karşılaşmalar planlanmış durumda.

Şampiyonlar Ligi için resmi A listesi (23 futbolcu):

Turnuva başlamadan hemen önce kulüp, UEFA'ya aşağıdaki 23 futbolcudan oluşan A listesini sundu:

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Gerónimo Rulli, Max-Edgar Chaboud.

Defans oyuncuları: Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri, Vitor Reis, Joško Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis.

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Mateo Kovačić, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Enzo Fernández, Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi, Phil Foden.

Forvetler: Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Allan Elias, Antoine Semenyo.

Yeni kaleciler, Vitor Reis'in dönüşü ve Fransız entrikası

Açıklanan kadronun kaleci hattında büyük değişiklikler gözlemlendi. Gerónimo Rulli, James Trafford'un yerini alırken, 18 yaşındaki Max-Edgar Chaboud'un A listesine dahil edilmesi gerçek bir sürpriz oldu. Edinilen bilgilere göre genç kaleci yaz aylarında Fransa'nın Angers kulübünden transfer edilmişti ve kulüp yönetimi onu kiralık gönderme seçeneğini de değerlendiriyordu. Buna rağmen Maresca, onu yabancı oyuncular için ayrılan 16 kontenjandan birine layık gördü. Onunla birlikte yeni üyeler Enzo Fernández, Allan Elias, Iliman Ndiaye ve diğerleri de kadroda yer aldı.

Savunma hattında ise Brezilyalı Vitor Reis'in ana kadroya dönüşü dikkat çekici. Reis, 2025/26 sezonunu City Football Group bünyesindeki La Liga temsilcisi Girona'da kiralık olarak geçirmişti.

Nico O'Reilly ve Ryan McAidoo nerede? B listesinin sırrı çözüldü

Açıklanan 23 kişilik A listesinde Nico O'Reilly ve Ryan McAidoo gibi önemli genç oyuncuların yokluğu birçok soru işareti yarattı. Ancak, Manchester Evening News gazetesinin belirttiği gibi, bu onların turnuvada yer alamayacakları anlamına gelmiyor. UEFA kurallarına göre, 21 yaş ve altındaki, kulüpte en az iki yıldır bulunan oyuncular B listesi aracılığıyla turnuva kadrosuna dahil edilebilir.

O'Reilly ve McAidoo tam olarak bu B listesinde gösterildi. Maresca, kulüp altyapısından yetişen oyuncular için ayrılan dört kontenjanı tam olarak doldurmadığı için A listesinde 25 yerine 23 oyuncu kaydetti, ancak B listesi aracılığıyla takımın yedek kulübesini güçlendirme imkanı devam ediyor.

Sizce Enzo Maresca'nın seçtiği bu 23 kişilik A listesi, Manchester City'ye yeni formatlı Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı verecek mi? Takımın kaleci hattındaki değişiklikler ve Rodri'nin Barcelona formasıyla City'ye karşı sahaya çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!