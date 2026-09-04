Donald Trump resimli 1 dolarlık madeni paralar ABD'de satışa çıktı
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın resminin bulunduğu yeni 1 dolarlık madeni paralar satışa sunuldu. ABD Darphanesi, bunları ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü vesilesiyle özel olarak bastı.
Altın renkli madeni paranın bir yüzünde Trump'ın portresi, diğer yüzünde ise ABD Başkanlık mührü yer alıyor. Mühürdeki kalkan üzerinde ülkenin 250. yıl dönümüne işaret eden "250" rakamı da bulunuyor.
Madeni paranın nominal değeri 1 dolar olmasına rağmen, 25 adetlik paketleri 61 dolardan, 100 adet madeni para içeren torbaları ise 154,50 dolardan satılıyor.
ABD Darphanesi'nin açıklamasına göre, söz konusu madeni paralar yasal ödeme aracıdır. Bununla birlikte, 2026 sonbaharından itibaren tedavüle girmeleri planlanıyor.
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