Lionel Messi Inter Miami'deki sözleşmesini tamamlayacak mı

·38·Spor
Lionel Messi Inter Miami'deki sözleşmesini tamamlayacak mı

Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalayan Lionel Messi, kulüp geleceği konusunda da önemli kararların eşiğinde. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Inter Miami kulübünde forma giyen efsanevi forvetin mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Goal.com'un haberine göre, eski MLS yıldızı Shaka Hislop, Arjantinli futbolcunun bu sözleşme şartlarını tamamen yerine getirebileceğini ve ardından kulüpte elçilik görevini üstlenebileceğini belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Lionel Messi 2023 yılında ABD ligine transfer olmuştu. Inter Miami kulübünün sahiplerinden David Beckham'ın çabalarıyla gerçekleşen bu transfer, Florida ekibi için tarihi bir dönüm noktası oldu. Barcelona formasıyla sergilediği parlak oyunla tanınan forvet, ABD'ye gelir gelmez Leagues Cup ve MLS kupalarında zafer yaşadı, ayrıca birçok MVP ödülünü kazanarak stadyumları dolduran taraftarların büyük beğenisini topladı.

Gelecek planları ve sözleşme şartları

Inter Miami yönetimi, Lionel Messi ile yapılan ilk sözleşmenin süresini uzatmayı başarmıştı. Buna rağmen, futbolcunun yaşı ve fiziksel durumu nedeniyle bu sözleşmenin sonuna kadar yerine getirilip getirilmeyeceği soruları sıkça gündeme geliyor. Futbol dünyasının en çok kupa kazanan oyuncusu, milli takımdaki 207 maçlık kariyerine nokta koyarak tüm dikkatini kulüp maçlarına vermiş durumda.

Lionel Messi sahada hala üst düzey performans sergilemeye devam ediyor. Örneğin, Montreal'e karşı oynanan maçta takımı 7-1 galip gelirken, forvet kendi hanesine dört gol daha yazdırdı. Takımda yakın arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul forma giyiyor. Ayrıca, eski takım arkadaşı Neymar'ın da ABD'ye taşınarak efsanevi MSN üçlüsünü yeniden kurabileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Shaka Hislop'a göre Messi kariyerine ABD'de devam edecek

Futbol uzmanı ve eski FC Dallas kalecisi Shaka Hislop, Lionel Messi'nin sözleşmesine sadık kalacağını vurguluyor. Ona göre bunun temel nedenlerinden biri, Arjantinli futbolcunun kulübün yeni stadyumunun açılışı ve gelecek planlama çalışmalarında doğrudan rol almasıdır.

Hislop'a göre Messi, sözleşme süresi bittiğinde kulüpte elçilik rolüne geçecek ve Miami'de kalmaya devam edecek. Ayrıca, fiziksel durumu elverdiği sürece forvetin sahada da sözleşmesini tam olarak tamamlamasını bekliyor. Bununla birlikte, milli takım kariyerinin sona ermesi ve yaşının ilerlemesi nedeniyle bir sonraki Dünya Kupası'nda sahaya çıkması beklenmiyor.

Lionel MessiInter MiamiMLSShaka HislopFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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