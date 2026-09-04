Lider mağlup oldu: Nasaf, Karşı'da Neftchi kalesine 6 gol attı

Özbekistan Süper Ligi20. haftasında taraftarlar bu sezonun en sansasyonel ve beklenmedik sonucuna tanıklık etti. Puan durumunda tek başına lider olan Fergana temsilcisi Neftchi, Karşı deplasmanında Nasaf'a konuk oldu ve beklenmedik bir şekilde 6-2'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Gol düellosuna sahne olan bu dramatik karşılaşma, sadece haftanın değil, tüm şampiyonanın en üretken ve çarpıcı mücadelesi oldu.

Karşı'da 'yıldırım harekatı': Bobur Abduxoliqov'dan duble ve ilk yarıda 4-0

Ro‘ziqul Berdiyev'in öğrencileri maça inanılmaz bir baskıyla başladı ve daha ilk dakikalardan oyunun kaderini belirledi:

İlk dakikalarda çifte darbe: Maçın 7. dakikasında Umarbek Eshmurodov perdeyi açarken, sadece bir dakika sonra 8. dakikada Bobur Abduxoliqov rakip kaleciyi çaresiz bırakarak skoru 2-0'a getirdi;

İlk yarıda tam hakimiyet: Ejderhalar hücum şiddetini azaltmadı. 22. dakikada Sharof Muhitdinov farkı üçe çıkarırken, 40. dakikada lejyoner Adenis Shala liderin kalesine dördüncü golü gönderdi ve takımlar 4-0'lık skorla soyunma odasına gitti;

Abduxoliqov'un dublesi: İkinci yarının başında da inisiyatif ev sahibi ekipte kaldı; 53. dakikada Bobur Abduxoliqov maçtaki ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetti.

Neftchi'nin cevap golleri ve son nokta

Geç de olsa uyanan Fergana ekibi, hücuma yüklenerek farkı azaltmaya çalıştı:

Odilov ve Peritsa'dan yanıt: 59. dakikada oyuna sonradan giren Alisher Odilov skoru 5-1'e getirdi. Maçın sonunda, 89. dakikada bir diğer yedek forvet Stipe Peritsa konuk ekibin ikinci golünü attı;

Davronov'un vuruşu: Fergana ekibinin çabalarına rağmen 80. dakikada Alibek Davronov, Nasaf'ın altıncı golünü atarak taraftarları bir kez daha sevindirdi. Maç sonucu: 6-2.

Puan durumundaki vaziyet: Şampiyonluk yarışında heyecan artıyor mu?

Bu sansasyonel galibiyetten sonra Süper Lig puan durumundaki tablo şu şekilde değişti:

Nasaf yükselişte: Karşı ekibi puanını 28'e yükselterek puan tablosunda 7. sıraya yerleşti ve üst sıralar için mücadelesini sürdürüyor;

Neftchi liderliği kaybetmedi: Ağır bir mağlubiyet almasına rağmen Vitaliy Levchenko'nun öğrencileri 45 puanla Süper Lig lideri olmaya devam ediyor. Ancak bu utanç verici mağlubiyetin ardından takipçilerin puan farkını kapatma şansı ciddi oranda arttı.

Sizce Neftchi'nin Karşı'da bu kadar beklenmedik bir şekilde ağır mağlubiyet almasının sebebi neydi; yorgunluk mu yoksa Nasaf'ın mükemmel taktiği mi? Bu mağlubiyet Fergana ekibinin şampiyonluk yarışındaki moralini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!