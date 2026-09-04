«Mağazalarda ismi kayboldu»: Atlético, Julián Álvarez formalarının satışını durdurdu mu?

·0·Spor
«Mağazalarda ismi kayboldu»: Atlético, Julián Álvarez formalarının satışını durdurdu mu?

Madrid'in Atlético kulübünün stadyumu yakınındaki resmi taraftar mağazalarında, takımın yıldızlarından biri olan Arjantinli forvet Julián Álvarez isminin yazılı olduğu tek bir formanın bile satılmadığı ortaya çıktı. İngiliz The Touchline gazetesi tarafından yayılan bu beklenmedik haber, futbol camiasında ciddi tartışmalara yol açtı. Yaz transfer dönemindeki anlaşmazlıkların gölgesinde, kulüp mağazalarındaki bu durum, yıldız oyuncunun Madrid'deki geleceğine dair şüpheleri daha da körüklüyor.

Raflardan silinen isim: Tesadüf mü yoksa gizli bir sinyal mi?

Stadyum yanındaki resmi satış noktalarındaki durum, taraftarların ve gazetecilerin dikkatini boşuna çekmedi:

  • Tek bir forma bile kalmadı: Atlético'nun merkez mağazalarında takımın en değerli ve tanınmış forveti olan Álvarez'in formalarının bulunmaması, stok tükenmesi gibi görünmüyor. Ürün raflarından formalarının tamamen kaldırıldığı izlenimi uyanıyor;

  • Taraftarların endişesi: Son haftalarda forvet oyuncusu etrafında dönen dedikoduların ortasında taraftarlar, bu durumu kulüp ile futbolcu arasındaki ilişkilerin soğumasına bağlıyor.

Barcelona'ya konulan yasak ve Arsenal seçeneğine ret

Geride kalan transfer dönemi, Arjantinli dünya şampiyonu için oldukça gergin geçti:

  • Barcelona seçeneği: Yaz aylarında Julián Álvarez, Madrid kulübünden ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyordu. Ancak 'matrasçılar' yönetimi, ana forvetini La Liga'daki doğrudan rakiplerinden biri olan Katalan kulübü Barcelona'ya göndermeyi kesinlikle reddetti;

  • Arsenal'den gelen teklif: Aynı zamanda Londra ekibi Arsenal de Álvarez'in transferini gerçekleştirmeye çalıştı, ancak bu kez teklifi futbolcunun kendisi reddetti ve İngiltere'ye dönmek istemedi;

  • Zorunlu kalış: Sonuç olarak forvet, kendi isteği dışında, yönetim kararı nedeniyle Madrid'de kalmak zorunda kaldı.

Diego Simeone ne diyor? Antrenmanlar ve Athletic maçı

Mağazalardaki belirsiz duruma ve transfer söylentilerine rağmen, teknik direktör Diego Simeone sakinliğini korumaya çalışıyor:

  • «Kadroda yer alacak»: Madrid ekibinin hocası, Álvarez'in antrenmanlarda çok iyi performans gösterdiğini ve Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak önemli maçın kadrosuna dahil edileceğini açıkça belirtti;

  • Sahadaki baskı: Simeone durumu yumuşatmaya çalışsa da, kulüp pazarlama departmanı ve yönetim düzeyinde futbolcuya karşı soğuk bir tutumun devam ettiği hissediliyor.

Sizce kulüp mağazalarından Julián Álvarez formalarının kaybolması sadece teknik bir hata mı, yoksa kış transfer dönemindeki olaylı ayrılışın ilk belirtisi mi? Barcelona'ya gitmesine izin verilmemesi doğru bir karar mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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