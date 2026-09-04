«Mourinho ararsa Real Madrid'e giderim»: McTominay'den sansasyonel açıklama!

·31·Spor
«Mourinho ararsa Real Madrid'e giderim»: McTominay'den sansasyonel açıklama!

İtalyan kulübü Napoli'nin orta sahasındaki kilit isimlerden biri olan Scott McTominay, kariyerini İspanya'da sürdürme ihtimali hakkında yaptığı açıklamayla dünya futbolunda büyük yankı uyandırdı. İskoç futbolcu, yaz aylarında Real Madrid'in başına geçen eski hocası José Mourinho'dan bir teklif gelmesi halinde bu çağrıyı büyük bir ilgiyle değerlendireceğini açıkça itiraf etti.

«Bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiririm»: Sport.es gazetesine sansasyonel yanıt

İspanya'nın saygın Sport.es gazetesinin aktardığı bilgilere göre, futbolcu ile teknik direktör arasındaki bağlar hala güçlü bir şekilde devam ediyor:

  • Açık itiraf: Gazetecilerin José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e transfer olma ihtimali hakkındaki sorusuna İskoç futbolcu tereddüt etmeden yanıt verdi: «Eğer Mourinho beni arayıp Real Madrid'e davet ederse, bu seçeneği çok ciddi bir şekilde değerlendiririm»;

  • Napoli'deki yüksek statü: Napoli'de kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan ve orta sahanın değişmez ismi haline gelen futbolcunun bu açıklaması İtalya'da da geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Manchester'daki ilk adım ve hoca-öğrenci bağı

McTominay ve Mourinho arasındaki sarsılmaz saygı, 2017 yılındaki Old Trafford dönemine dayanıyor:

  • İlk adımı José attırdı: Scott, tam olarak 2017 yılında, Manchester Unitedtakımını José Mourinho çalıştırırken A takımda ilk maçına çıktı;

  • «Favori savaşçı» statüsü: Portekizli teknik adam, İskoç futbolcunun fiziksel gücünü, saha içindeki disiplinini ve fedakarlığını her zaman takdir etmiştir. Bugün bile taktiksel anlayışları birbirleriyle tamamen örtüşüyor.

Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü: 3 maçta 3 galibiyet

Bu yaz José Mourinho'nun Madrid devine sansasyonel dönüşü, kulüp çevresindeki atmosferi tamamen değiştirdi:

  • La Liga'da mükemmel başlangıç: Kralın Kulübü, Portekizli deneyimli teknik adam yönetiminde ligdeki ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak %100'lük bir performans sergiliyor;

  • Kadro takviyesi gerekliliği: Tavizsiz oyun tarzını benimseyen Mourinho'nun, orta sahada kendi fikirlerini kusursuz uygulayabilecek, fiziksel olarak güçlü ve güvenilir bir ön libero aradığı bir sır değil. Bu durum, McTominay transferini gerçeğe dönüştürebilecek önemli bir faktördür.

Sizce Scott McTominay, Real Madrid'in yıldızlarla dolu orta sahasındaki rekabete dayanıp ilk 11'de kalıcı olabilir mi? José Mourinho'nun öğrencisini Madrid'e çağıracağını düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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