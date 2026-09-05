Şok edici sansasyon: PSG kendi evinde Monaco'ya yenilerek 12. sıraya geriledi

Fransa Ligue 1'in 3. haftası, Avrupa futbolunda haftanın en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu. Kendi sahası Parc des Princes'te Monaco'yu ağırlayan son şampiyon PSG, 1-0 öne geçtiği maçta beklenmedik bir şekilde 1-2'lik skorla mağlup oldu. İlk üç haftada sadece 2 puan toplayabilen Paris devi puan tablosunda 12. sıraya gerilerken, üçte üç yapan Monaco ligde liderliğini perçinledi.

Parc des Princes'te geri dönüş: Marquinhos'un golünden sonra gelen devrim

Karşılaşma ev sahibinin baskısıyla başlasa da, ikinci yarıda inisiyatif tamamen prensliğin temsilcisine geçti:

Marquinhos'tan erken üstünlük: Mücadelenin 31. dakikasında takım kaptanı Marquinhos, köşe vuruşundan gelen topu ağlara göndererek skoru açtı ve Paris ekibini öne geçirdi (1-0);

Nzingoula'nın cevap vuruşu: İkinci yarıda tempoyu artıran konuk ekip, 58. dakikada Nzingoula'nın isabetli vuruşuyla tabeladaki dengeyi sağladı (1-1);

Idumbo'nun galibiyet golü: 72. dakikada Monaco'nun genç kanat oyuncusu Idumbo, Paris kalecisi Matvey Safonov'u çaresiz bırakarak maçın kaderini belirleyen gole imza attı (1-2).

Yıldızlar topluluğu ve Monaco'nun demir savunması

Luis Enrique'nin öğrencileri son dakikalara kadar baskı kursa da konuk ekibin savunmasını aşmak mümkün olmadı:

Yıldızlar kanadı: PSG'de Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Vitinha ve Achraf Hakimi maça ilk 11'de başladı. Teknik heyet oyunun kaderini değiştirmek amacıyla 63. dakikada Ferran Torres ve Lucas Hernandez'i, 68. dakikada ise Ousmane Dembele'yi oyuna dahil etti;

Hradecky ve Dier kalesi: Kaleci Lukas Hradecky ve tecrübeli savunmacı Eric Dier önderliğindeki Monaco savunma hattı, Parisli oyuncuların tüm baskısını soğukkanlılıkla savuşturdu;

Gergin anlar: 68. dakikada yaşanan ikili mücadele sonrası Lucas Hernandez ve konuk ekip savunmacısı Jordan Teze sarı kartla cezalandırıldı.

Puan durumu: 12. sıradaki dev ve 9 puanlı Monaco

Fransa liginin ilk haftalarında beklenmedik bir tablo ortaya çıktı:

PSG krizi: İlk üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Paris ekibi, sadece 2 puanla 12. sırada yer alarak sezona çok ağır bir başlangıç yaptı;

Monaco zirvede: Oynadığı 3 maçı da kazanan Monaco, 9 puan toplayarak Ligue 1'in zirvesine yerleşti.

Sizce PSG'nin sezon başındaki bu kötü başlangıcının sebebi nedir? Takım yeni kadro ve taktiğe mi uyum sağlayamıyor, yoksa rakipler Paris ekibine karşı çözüm mü buldu? Monaco bu sezon şampiyonluk unvanını elinden alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!