Mourinho, Real Betis karşısında alınan sansasyonel mağlubiyete tepki gösterdi
Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, La Liga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis'e karşı alınan sürpriz 1-0'lık mağlubiyetin ardından Marca gazetesine açıklamalarda bulundu. Madrid ekibinin hocası, takımın sahada mutlak bir üstünlük kurduğunu belirterek, sonucu açıklamanın ve mantıksal olarak kabul etmenin çok zor olduğunu gizlemedi.
«Beraberlikten bile mutsuz olurduk»: Mourinho'nun şaşırtıcı itirafı
Portekizli uzman, takımının sergilediği oyun kalitesinin sonuca kesinlikle yansımadığını özellikle vurguladı:
Sahada tam kontrol: «Bence takım güçlü bir oyun sergiledi. Bazen kaybedersiniz ve nedenini anlamazsınız, bunu nasıl açıklayacağınızı bilemezsiniz. Büyük bir üstünlük kurduk. Stoperler mükemmel oynadı, sahadaki tüm süreci kontrol ettiler. Hücumda birçok kombinasyon ve gol pozisyonu ürettik» dedi teknik adam.
Mağlubiyet şoku: «Maç berabere bitseydi bile üzülürdük çünkü galibiyet için çok daha fazlasını yaptık. Şimdi ise mağlubiyetten sonraki halimizi bir düşünün» diyerek hayal kırıklığını dile getirdi Mourinho.
Carlos Espi'ye övgü ve tartışmalı pozisyonlar bilmecesi
Teknik direktör basın toplantısında bazı oyuncular ve tartışmalı anlar üzerinde durdu:
«Fantastik bir vuruş yaptı»: «Carlos Espi fantastik bir vuruş yaptı. Belki o pozisyonda ofsayt vardı, belki yoktu. Ancak görevini tam olarak yerine getirdi. Potansiyeli çok yüksek ve gelişmeye devam edecek. Bu oyuncudan çok memnunum» diyerek genç yeteneğin performansını yüksek değerlendirdi teknik direktör.
Hakem tartışmaları: Maçtaki tartışmalı kararlar sorulduğunda, Portekizli teknik adam alışılagelmişin aksine sakin bir yanıt verdi: «Onları detaylı incelemedim. Soyunma odasında da tekrar izlemedim, bu yüzden şu an bir değerlendirme yapamam.»
Puan durumu: 9 puanlık sıkışıklık ve Sevilla'daki mücadele
Bu sonucun ardından La Liga liderlik yarışında heyecan doruğa çıktı:
Real Madrid 2. sırada kaldı: Sezondaki ilk mağlubiyetini alan Mourinho'nun öğrencileri, 9 puanla averaj farkıyla 2. sıradaki yerini korudu.
Real Betis devlerin arasında: «Kraliyet Kulübü» karşısında alınan galibiyet, Sevilla ekibini de 9 puanla puan tablosunda 3. sıraya taşıdı.
Sizce Real Madrid'in Sevilla'daki şanssızlığı sadece bir tesadüf mü, yoksa José Mourinho'nun taktiği La Liga'nın güçlü takımlarına karşı aksamaya mı başladı? «Kraliyet Kulübü» önümüzdeki haftalarda yerini geri alabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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