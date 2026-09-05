Mourinho, Real Betis karşısında alınan sansasyonel mağlubiyete tepki gösterdi

«Fantastik bir vuruş yaptı»: «Carlos Espi fantastik bir vuruş yaptı. Belki o pozisyonda ofsayt vardı, belki yoktu. Ancak görevini tam olarak yerine getirdi. Potansiyeli çok yüksek ve gelişmeye devam edecek. Bu oyuncudan çok memnunum» diyerek genç yeteneğin performansını yüksek değerlendirdi teknik direktör.