Fabregas mucizesi Serie A'yı sarsıyor: Como, Genoa'yı deplasmanda dağıttı

·8·Spor
Fabregas mucizesi Serie A'yı sarsıyor: Como, Genoa'yı deplasmanda dağıttı

İtalya Serie A'nın 3. haftası, Avrupa futbolunda haftanın en sansasyonel ve beklenmedik sonuçlarından birine sahne oldu. İspanyol efsane Cesc Fàbregas yönetimindeki cesur Como, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu ve rakip fileleri dört kez havalandırarak 4-1'lik görkemli bir galibiyete imza attı. Maçın başında geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüş sergileyen Como, bu başarının ardından puanını 7'ye yükselterek İtalya ligi puan durumunda zirveye yerleşti.

Osmaich'in golüyle başlayan fırtına: Como'dan muazzam geri dönüş

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, başlangıçta ev sahibinin planlarına göre ilerliyordu:

  • Genoa'nın erken golü: Mücadelenin 19. dakikasında Cenova ekibinin forveti Osmaich skoru açarak ev sahibini öne geçirdi (1-0);

  • Baturina'dan hızlı cevap: Pes etmeyen konuk ekip, sadece 6 dakika sonra dengeyi sağladı; 25. dakikada Martin Baturina, rakip kaleci Leali'yi mağlup etti (1-1);

  • Diao ve Nico Paz'ın golleri: 30. dakikada Diao, Como'yu öne geçirirken, 40. dakikada Real Madrid altyapısından yetişen genç yetenek Nico Paz, şık hareketleriyle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarıdan maçın kaderini belirledi;

  • Diao'dan duble: İkinci yarıda da hücum futbolunu sürdüren Fàbregas'ın öğrencileri, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıktı; Diao ikinci golünü atarak duble yaptı ve maçın skorunu tayin etti (1-4).

Fàbregas'ın hücum felsefesi ve yıldız gençlerin uyumu

Geçen sezon alt ligden yükselen ve kadrosunu değerli ve gelecek vadeden gençlerle güçlendiren Como'nun bugünkü oyunu uzmanlardan tam not alıyor:

  • Yaratıcı merkez ve hücum hattı: Nico Paz, Martin Baturina ve Máximo Perrone orta sahada oyunun kontrolünü tamamen ellerine alarak rakip savunmayı zorlanmadan dağıttı. Oyuna sonradan giren Maxence Caqueret ve Moise Kean de oyun temposunu düşürmedi;

  • Güven veren savunma: Chalobah, Ramon ve Cou'dan oluşan savunma hattı, ev sahibi forvetleri Colombo ve Baldanzi'ye neredeyse hiç hareket alanı bırakmadı.

Puan durumu: 7 puanlı lider ve 0 puanda kalan Genoa

Bu büyük deplasman galibiyeti, Serie A'nın zirvesinde gerçek bir rekabet yarattı:

  • Como zirveye yerleşti: İlk üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan Cesc Fàbregas'ın takımı, 7 puanla İtalya liginde liderlik koltuğuna oturdu;

  • Genoa için kara günler: Üç maçtır mağlubiyet sarmalında olan ve henüz puanla tanışamayan Cenova ekibi, puan tablosunun en alt sırasına geriledi.

Sizce Cesc Fàbregas yönetimindeki Como, bu sezon Serie A'da Avrupa kupaları için mücadele edebilir mi, yoksa bu başarılı başlangıç geçici bir rüzgar mı? Nico Paz ve Diao önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın hangi dev kulüplerinin hedefi haline gelebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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