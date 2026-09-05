Shomurodov ve Fayzullayev'in Galatasaray maçındaki performansı nasıl değerlendirildi?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve gol düellosuna sahne olan İstanbul Başakşehir ile Galatasaray (2:3) arasındaki nefes kesen mücadelenin ardından, uluslararası spor ve istatistik portalı Flashscore karşılaşmada forma giyen futbolcuların performanslarına resmi notlarını verdi. İlk 11'de başlayan Özbekistan milli takımının yıldızları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev, ev sahibi ekibin hücum hattında belirleyici rol oynamalarına rağmen, analitik portal performanslarını belirli puanlarla tescilledi.

Shomurodov'un soğukkanlılığı, 4. golü ve 6,9 puan

31 yaşındaki tecrübeli forvet, İstanbul devine karşı oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalarak kalitesini bir kez daha gösterdi:

Penaltı ve gol krallığı: Maçın 66. dakikasında Abbosbek'in kazandırdığı penaltıyı soğukkanlılıkla gole çeviren Eldor, Başakşehir'in maçtaki ilk golünün sahibi oldu;

Gol krallığı yarışında 2. sıra: Bu isabetli vuruş, Shomurodov'un Süper Lig'deki bu sezonki 4. golü oldu. Deneyimli forvet, bu istatistikle gol krallığı yarışında 2. sıraya yerleşti;

Flashscore puanı: Analistler, Shomurodov'un maç boyunca girdiği ikili mücadeleleri, takım presine katkısını ve attığı kritik golü 6,9 puan ile değerlendirdi.

Fayzullayev'in çevikliği, sakatlık pahasına kazandırdığı penaltı ve 6,6 puan

Başakşehir formasıyla bir kez daha ilk 11'de başlayan Abbosbek Fayzullayev, rakip savunmaya zor anlar yaşattı:

Savunmayı çaresiz bırakan dripling: 66. dakikada çevik hareketlerle iki rakip savunmacıyı ekarte ederek ceza sahasına giren Fayzullayev, rakibinin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve konuk ekip kalesine penaltı kararı verilmesini sağladı;

74. dakikada değişiklik: Maçta büyük efor sarf eden Abbosbek, 74. dakikada teknik direktör kararıyla oyundan alındı;

Flashscore puanı: Yayın organının uzmanları, Abbosbek Fayzullayev'in sahada kaldığı 74 dakikalık aktif performansı için 6,6 puanuygun gördü.

Maçın adamı ve sezonluk istatistikler

Mücadele analizinde dikkat çeken diğer detaylar ve sezonluk rakamlar şöyle:

Maçın kahramanı — Yunus Akgün: Flashscore'a göre, merkez mücadelenin en parlak ismi Galatasaraylı Yunus Akgün oldu. Sahadaki üretken performansı en yüksek puan olan 8,2 puan ile ödüllendirildi;

Shomurodov'un 6 maçta 4 golü: Geçen yazdan bu yana Başakşehir'in başarısı için ter döken Eldor, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 6 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti;

Fayzullayev'in istikrarlı yeri: Yeni sezondan itibaren takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Abbosbek de tüm turnuvalarda 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sizce Flashscore analistlerinin Shomurodov (6,9) ve Fayzullayev (6,6) için verdiği puanlar adil mi? Gol atan ve penaltı kazandıran Özbek ikili daha yüksek puanları hak etmiyor muydu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!