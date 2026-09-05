Lamine Yamal, Barcelona kaptanlar grubuna dahil edildi

·2·Spor
Lamine Yamal, Barcelona kaptanlar grubuna dahil edildi

Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre, Katalan kulübü Barcelona, 2026-27 sezonu için yeni kaptanlık konseyini resmen onayladı. Teknik direktör Hansi Flick, yaz transferleri ve kadrodaki değişikliklerin ardından takımda yeni bir liderlik sistemi oluşturdu. Bu yeni dönemde, takımın genç yıldızı Lamine Yamal da resmen kaptanlar grubuna dahil edildi. Bu gelişmeyi Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Hansi Flick'in kişisel kararıyla Raphinha ve Pedri sırasıyla birinci ve ikinci kaptan olarak atandı. Geriye kalan üç pozisyon için ise takımın soyunma odasında gizli oylama yapıldı. Sonuç olarak Eric Garcia, Frenkie de Jong ve henüz 19 yaşındaki Lamine Yamal, takım arkadaşlarının güvenini kazanarak ilk beşi tamamladı.

Kulüpteki bu köklü değişikliklerin temel sebebi, son dönemde deneyimli oyuncuların kiralanması oldu. Özellikle Marc-André ter Stegen ve Ronald Araújo'nun ayrılışı, takımda liderlik konusunda bir boşluk yaratmıştı. Bu durumdan hareketle, teknik ekip ve futbolcular, takım içinde sağlıklı bir ortamı korumak ve sahada birlikteliği sağlamak adına yeni bir hiyerarşi oluşturmaya karar verdiler.

Hansi Flick'in tercihi ve takım içi demokrasi

Hansi Flick'in sezon öncesi hazırlık sürecinde kendi ana adaylarını belirlediği bildirildi. Alman teknik adam, Raphinha ve Pedri'yi en üst sıralarda tutarken, diğer pozisyonları futbolcuların kendi aralarında belirlemesine izin verdi. Bu yaklaşımın takım içindeki dayanışmayı daha da güçlendirdiği ifade ediliyor.

Eric Garcia'nın bu listeye girmesi, antrenmanlardaki yüksek disiplini ve sorumluluk sahibi yaklaşımıyla açıklanıyor. Frenkie de Jong ise Ter Stegen'in ayrılışından sonra takımda yaş ve deneyim açısından en önemli figürlerden biri olarak mantıklı bir tercih oldu. Buna rağmen, tüm dikkatler Lamine Yamal'ın bu gruba dahil edilmesine çevrilmiş durumda.

Lamine Yamal'ın tarihi yükselişi

Şu anda efsanevi 10 numaralı formayı giyen Lamine Yamal'ın 19 yaşında kaptanlar arasına katılması, Barcelona'nın geleceği adına büyük bir mesaj niteliğinde. Onun bu statüye ulaşması, geleneksel yaş kriterlerine değil, sahada gösterdiği büyük sportif etki ve liderlik özelliklerine dayanıyor.

Katalan kulübü, genç futbolculara bu tür sorumluluklar yüklemeye yabancı değil. İki yıl önce Gavi, Sevilla maçında kısa süreliğine kaptanlık pazubandını takmış olsa da, Yamal'ın resmi beşliğe dahil edilmesi, onun Hansi Flick projesindeki yerini bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Lamine YamalBarcelonaHansi FlickPedriRaphinha
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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