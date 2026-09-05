Real Betis savunmacısı Mbappe'nin penaltısını nasıl kurtardığını anlattı

İspanya La Liga'da oynanan maçta sansasyonel bir sonuç kaydedildi ve Real Madrid tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Real Betis'e konuk olan kraliyet kulübü, 0-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın kaderini Kylian Mbappé'nin kaçırdığı penaltı belirledi ve bu durum futbol kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, maçtaki kritik pozisyonda Real Betis kalecisi Álvaro Valles, Fransız yıldızın penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı. Ancak kaleciden dönen topa ilk ulaşan ev sahibi ekibin savunmacısı Marc Bartra tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu pozisyondan sonra oyuncuların ceza sahasına erken girmesi, yani 'encroachment' kuralının ihlal edilip edilmediği konusunda birçok tartışma yaşandı.

Önceden planlanmış taktiksel hamle

Maçtan sonra Movistar+'a verdiği röportajda tecrübeli stoper Marc Bartra, bu durumun tesadüf olmadığını itiraf etti. Ona göre bu hareket mükemmel bir şekilde önceden planlanmıştı ve kural kitabındaki boşluklardan yararlanmayı amaçlıyordu. Savunmacı, Valles'in topu kurtarma ihtimalini hesaba katarak kendi pozisyonunu kurallara aykırı olmayacak şekilde çok dikkatli bir şekilde almıştı.

Bartra, rakibin vuruş yapacağı saniyeyi tam olarak hesaplamaya çalıştığını vurguladı. Eğer biraz acele etseydi veya geç kalsaydı, ceza sahasına girerek kural ihlali yapmış olacaktı. Futbolcu, ayaklarını çizgiye değdirmeden son ana kadar tutmayı başardığını ve bunun meyvelerini verdiğini belirtti.

Hakem tavsiyesi ve Valencia tecrübesi

Marc Bartra'nın bu hilesinin, Valencia savunmacısı José Gayà'nın benzer bir hareketinden esinlendiği ortaya çıktı. Betis'in yıldızı, vatandaşının oyundaki hareketini izleyerek bunun yasallığıyla ilgilenmiş ve profesyonel hakemlere danışmaya karar vermişti.

Savunmacı, Segunda B seviyesinde hakemlik yapan bir tanıdığına başvurarak kuralın ince noktalarını netleştirdiğini belirtti. Bu uzman ona, çizgiye basmadığı sürece çizginin dışında veya sınırında durmanın yasak olmadığını açıkladı. Elde edilen bu bilgi, Real Betis'in Real Madrid karşısında aldığı önemli galibiyette işe yaradı.