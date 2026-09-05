Ilia Topuria, Justin Gaethje mağlubiyetinden 3 ay sonra sessizliğini bozdu

UFC yıldızı, İspanyol-Gürcü eski iki sıklet şampiyonu Ilia Topuria, Haziran ayında Justin Gaethje'ye karşı oynadığı birleştirme maçındaki sürpriz mağlubiyetinden yaklaşık üç ay sonra nihayet kamuoyuna açıklama yaptı. Kariyerindeki ilk yenilginin şokunu sessizce atlatan "El Matador", sosyal medyada yayınladığı özel bir video ile zorlu zihinsel süreçlerden nasıl geçtiğini, karakterinin nasıl güçlendiğini ve şampiyonluk kemerini geri alma konusundaki kararlılığını anlatan etkileyici ve güçlü bir mesaj paylaştı.

«Gerçek şampiyon hiç düşmeyen değil, düştüğü yerden kalkabilen kişidir»

Ilia Topuria, kariyerindeki en büyük talihsizliği derin bir felsefi bakış açısıyla değerlendirdi:

Mağlubiyetin özü: «Hayatta her zaman kazanmak mümkün değildir ve bu çok doğaldır, çünkü mağlubiyetin kendisi hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan nasıl kaybettiğinizdir. Etrafınız karanlığa gömüldüğünde kim olmayı seçiyorsunuz? Aşağıda kalmayı mı, yoksa ayağa kalkmaya karar vermeyi mi?»;

«Cehennem» dersi: «Sanırım Tanrı, bunu yaşamamı ve hiçbir zaferin bana öğretemeyeceği şeyleri öğrenmemi istedi. Cehennemden geçerek eskisinden daha güçlü hale geldim»;

Sarsılmaz karakter: «Karakter, her şey istediğiniz gibi giderken değil, her şey planın dışına çıktığında şekillenir. Kimsenin sizden alamayacağı tek zafer, karakterinizdir. Geri döneceğiz!», diyerek hayranlarına söz verdi eski şampiyon.

Zirveden düşüş: Oliveira zaferi ve Gaethje ile karşılaşma

Topuria'nın son bir yıldaki kariyeri, benzeri görülmemiş yükselişler ve dramatik düşüşlerle geçti:

Sıkletten vazgeçiş ve ikinci kemer: Geçen yılın Haziran ayında tüy sıklet unvanından vazgeçen Ilia, hafif sıklete yükselerek Charles Oliveira'yı korkunç bir nakavtla mağlup etmiş ve boşta olan hafif sıklet kemerini kazanmıştı;

Gaethje'den yıkıcı darbe: Ancak bu yılın Haziran ayında gerçekleşen sansasyonel birleştirme maçında, deneyimli Amerikalı "tehlike makinesi" Justin Gaethje'ye boyun eğerek şampiyonluk kürsüsünden indi;

Üç aylık sessizlik: Bu, Topuria'nın profesyonel kariyerindeki ilk mağlubiyeti olduğu için basın ve sosyal medyadan tamamen kopmuş, kamuoyunun gözünden uzak kalmıştı.

Dönüş tarihi: «El Matador» oktagona ne zaman çıkacak?

Hayranlar ve uzmanlar, Topuria'nın oktagona dönüşünü merakla bekliyor:

Yıl sonu planı: Dövüşçünün antrenör ekibi ve yakın çevresi, Ilia'nın 2026 yılı sonuna kadar tekrar dövüş alanına adım atabileceğini doğruladı;

Hafif sıklette rövanş kokusu: UzmanlarTopuria'nın yeni zihinsel durumunun, Gaethje ile bir rövanş veya hafif sıkletin diğer üst düzey adaylarıyla yapacağı maçlarda daha agresif ve temkinli dövüşmesine zemin hazırlayacağı görüşünde.

Sizce Ilia Topuria, kariyerindeki ilk mağlubiyetten sonra eski formuna kavuşup tekrar UFC şampiyonu olabilir mi? Justin Gaethje ile bir rövanş maçı düzenlenirse kim galip gelir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!