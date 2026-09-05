Andy Ruiz'in Talihsiz Dönüşü: New Jersey'de Damian Knyba'ya Mağlup Oldu

Eski dünya şampiyonu Andy Ruiz Jr., 2024'ten bu yana ilk kez ringe çıktı. Ancak New Jersey'deki maç onun için beklenen sonuçla bitmedi; Ruiz yedinci rauntta knockdown oldu ve sonunda hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla Damian Knyba'ya mağlup oldu.

Maç 12 raunt üzerinden planlanmış olsa da, kazananı belirlemek için nakavtın şart olmadığı görüldü. Nihai karar son gongdan sonra verildi.

Ruiz maç sırasında knockdown oldu

Maçın yedinci raundunda Ruiz knockdown oldu. Buna rağmen Meksikalı-Amerikalı boksör toparlanarak mücadeleye devam etti.

Kalan rauntlarda her iki boksör de maçı sonuna kadar sürdürdü ve kazanan hakem kararıyla belirlendi.

Hakemler Knyba'ya oybirliğiyle galibiyet verdi

Nihai puanlamada üç hakem de galibiyeti Damian Knyba'ya verdi:

114:113 — Knyba lehine;

114:113 — Knyba lehine;

117:110 — Knyba lehine.

Böylece Knyba, Ruiz karşısında oybirliğiyle galibiyete ulaştı.

Maçın en önemli dönüm noktalarından biri yedinci raunttaki knockdown oldu.

Andy Ruiz için uzun bir aradan sonra dönüş

Bu maç, Andy Ruiz'in 2024'ten beri çıktığı ilk mücadele oldu.

Bir önceki maçı Jarrell Miller'a karşı yapılmış ve o maçta boksörler kazananı belirleyemeyerek berabere kalmıştı.

Bundan sonra Ruiz'in tekrar ringe çıkması için uzun süre beklendi.

Maçta belirleyici olan neydi?

Gösterge Sonuç Maç Damian Knyba — Andy Ruiz Süre Tam mesafe Knockdown Ruiz — 7. raunt Kazanan Damian Knyba Hakem puanları 114:113, 114:113, 117:110 Ruiz'in önceki maçı Jarrell Miller ile beraberlik, 2024

Ruiz için sırada ne var?

Andy Ruiz ringe dönmüş olsa da, New Jersey'deki maç kariyerinde yeni soru işaretleri yarattı.

Eski dünya şampiyonu için en önemli şey, uzun bir aradan sonra ilk maça çıkmak değil, sonraki mücadelelerde eski seviyesine dönebileceğini kanıtlamaktır.

Knyba ise aksine, büyük bir isme karşı önemli bir galibiyet elde etti. Bundan sonraki maçlar, her iki boksörün de ağır sıklet kategorisindeki konumunu ciddi şekilde etkileyebilir.