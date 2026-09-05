Shavkat Rakhmonov, Islam Makhachev'e karşı üstün olduğu yönü açıkladı

·30·Spor
Shavkat Rakhmonov, Islam Makhachev'e karşı üstün olduğu yönü açıkladı

Shavkat Rakhmonov ve Islam Makhachev arasındaki olası bir dövüş hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi. Kazakistanlı namağlup dövüşçü, mevcut şampiyonla karşılaşmasında hangi yönüne güvendiğini açıkladı.

Rakhmonov'a göre, olası karşılaşmalarındaki belirleyici faktörlerden biri oktagondaki ayakta dövüş olabilir.

«En tehlikeli rakip sen misin?»

Rakhmonov'a, Makhachev için divizyondaki en tehlikeli rakibin kendisi olup olmadığını düşündüğü soruldu.

Dövüşçü bu soruya güvenle yanıt verdi:

«Bence evet».

Ardından kendisine Makhachev'i nasıl yenebileceği sorulduğunda, Rakhmonov temel üstünlüğünü dile getirdi.

Rakhmonov hangi konuda kendini üstün görüyor?

Kazakistanlı dövüşçüye göre, ayakta dövüş becerileri Makhachev'inkinden daha iyi.

«Ayaktaki becerilerim Islam'ınkinden daha iyi», dedi Rakhmonov.

Bu açıklama, olası dövüşün en ilginç noktalarından birini gösteriyor: Rakhmonov, Makhachev'in en güçlü yanlarından biri olan yer dövüşüne değil, doğrudan ayakta dövüşe odaklanıyor.

Bu rekabet neden ilginç?

Makhachev, güreş ve kontrol tarzıyla tanınıyor. Rakhmonov ise çok yönlü bir dövüşçü olduğunu kanıtladı.

2025'te Makhachev'e karşı olası bir dövüşten bahsederken, onu oktagonun farklı alanlarında zor duruma düşürebileceğini belirtti.

Bu nedenle olası bir dövüşte iki farklı senaryoya ilgi yüksek:

Dövüş yönü

Beklenen temel rekabet

Ayakta dövüş

Rakhmonov üstünlüğünü göstermeye çalışacak

Güreş

Makhachev'in güçlü yanlarından biri devreye girebilir

Zemin (Ground game)

Kontrol ve savunma seviyesi büyük önem taşıyor

Klinç

İki dövüşçünün çok yönlülüğü test edilecek

Rakhmonov'un güveni nereden geliyor?

Rakhmonov, UFC kariyeri boyunca üst düzey rakiplere karşı çok yönlülüğünü sergiledi. UFC, kariyerinin başından itibaren onun her alandaki dövüş yeteneğini özel olarak vurguladı.

Bununla birlikte, Makhachev'e karşı olası bir dövüş hala ayrı bir konu olmaya devam ediyor. Rakhmonov ise Makhachev için en rahatsız edici rakiplerden biri olduğunu vurguluyor.

Temel soru hala açık

Rakhmonov'un «ayakta daha iyiyim» düşüncesi onun kişisel değerlendirmesi. Gerçek bir dövüşte ise bu üstünlüğü Makhachev'in güreş, kontrol ve taktik planına karşı sergilemesi gerekecek.

Bu nedenle hayranlar için en ilginç soru şu:

Rakhmonov, ayaktaki üstünlüğünü Makhachev'in güreş üstünlüğüne karşı koyabilecek mi?

Eğer iki namağlup dövüşçü oktagonda karşılaşırsa, tam olarak bu rekabet olası dövüşün en büyük entrikalarından biri haline gelebilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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