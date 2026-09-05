Aljamain Sterling, Umar Nurmagomedov'un nakavtından dolayı UFC'yi suçladı

·19·Spor
Aljamain Sterling, Umar Nurmagomedov'un nakavtından dolayı UFC'yi suçladı

Eski UFC horoz sıklet şampiyonu Aljamain Sterling, geçen hafta Dağıstanlı yıldız Umar Nurmagomedov'un Çinli Song Yadong'a karşı aldığı ağır nakavt hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli Amerikalı dövüşçü, Umar'ın bu ağır yenilgisinde sadece dövüşçünün değil, UFC yönetiminin aceleciliğinin de büyük rol oynadığını; organizasyonun onu kısa sürede çok yüksek seviyedeki rakiplerle karşı karşıya getirdiğini savundu.

«Rakiplerin seviyesi kademeli olarak artırılmalıydı»: Sterling'den açık eleştiri

Aljamain Sterling, kendi YouTube kanalındaki analizinde Umar Nurmagomedovkariyer yönetiminde yapılan stratejik hataları şöyle sıraladı:

  • İlk uyarının doğrulanması: «Umar UFC'ye ilk geldiğinde tam olarak bunu söylemiştim. Rakiplerin seviyesini acele etmeden, kademeli olarak artırmak gerekir. Bu sporda aşırı aceleciliğin bedeli ağır olur»;

  • Bautista ve Song Yadong sınavları: «Umar, Mario Bautista karşısında çok zorlu ve başa baş bir maç çıkarmıştı, şimdi ise olanları hepimiz görüyoruz»;

  • Organizasyonun olumsuz etkisi: Sterling, UFC yönetimini eleştirdi: «Bence UFC onu çok hızlı bir şekilde zirveye taşıyarak ona iyilik yapmadı. Bu tür yapay bir aceleciliğin olumsuz sonucunu şimdi hepimiz görüyoruz».

Dvalishvili'ye kaybedilen kemer ve bozulan galibiyet serisi

Umar Nurmagomedovson yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizdi:

  • Şampiyonluk maçındaki ilk darbe: UFC oktagonunda üst üste 6 galibiyet alan Umar, geçen yılın Ocak ayında Merab Dvalishvili ile şampiyonluk kemeri için karşılaştı ve hakemlerin oybirliğiyle kariyerindeki ilk yenilgisini aldı;

  • Figueiredo karşısında önemli zafer: Ardından Dağıstanlı dövüşçü; Mario Bautista ve eski şampiyon Deiveson Figueiredo'yu mağlup ederek şampiyonluk yarışına iddialı bir şekilde geri döndüğü izlenimini vermişti;

  • Song Yadong engeli: Galibiyet serisini 3'e çıkarıp bir sonraki şampiyonluk maçını garantilemeyi hedefleyen Umar, Çinli nakavtçı Song Yadong'un beklenmedik ve isabetli yumruğuyla karşılaştı ve kariyerindeki ilk nakavtını yaşadı.

Sizce Aljamain Sterling'in UFC yönetimine yönelik eleştirileri ne kadar haklı? Umar gerçekten yanlış planlanmış takvimin ve yüksek baskının kurbanı mı oldu, yoksa sorun savunma taktiğinde mi? Nurmagomedov bu ağır nakavttan sonra tekrar şampiyonluk seviyesine çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

UFCUmar NurmagomedovAljamain SterlingMMASong Yadong
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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