18 milyar dolarlık kazanç: Trump, 2026 Dünya Kupası'nın çarpıcı rakamlarını açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sonuçları değerlendirilirken, ABD Başkanı Donald Trump turnuvanın ülke ekonomisine emsalsiz bir finansal katkı sağladığını resmen açıkladı. Trump, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da, özellikle de Amerika'nın 11 büyük metropolünde düzenlenen bu dev organizasyonun, Amerikan hazinesine 18 milyar dolardan fazla gelir getirdiğini ve yüz binlerce vatandaşa istihdam sağladığını belirtti.

Rekor düzeyde turist akını ve 160 bin yeni iş imkanı

Donald Trump, turnuvanın gerçekleştiği yaz aylarının Amerikan turizm sektörü için tarihi bir dönem olduğunu rakamlarla gerekçelendirdi:

18 milyar dolarlık finansal girdi: Dünya Kupası, ABD ulusal ekonomisine doğrudan 18 milyar dolardan fazla net kâr sağladı;

160 binden fazla istihdam: Organizasyonun hizmet, güvenlik, otel ve ulaşım altyapısı kapsamında 160.000'den fazla yeni iş imkanı yaratıldı;

300 milyar mil yol ve 78 milyon turist: Başkanın açıklamasına göre, yaz boyunca turistler ABD genelinde toplam 300 milyar mile yakın mesafe kat etti ve ülkenin milli parkları rekor düzeyde 78 milyon ziyaretçi ağırladı;

11 şehrin yükselişi: ABD'nin 11 ev sahibi şehrinde altyapı ve ticaret ağları, küresel turnuva sayesinde güçlü bir finansal büyüme kaydetti.

İş dünyası için kolaylıklar ve hava yolu sisteminin güncellenmesi

Beyaz Saray lideri, turizm ve futbol aracılığıyla gelen yatırımların halkın menfaatine olduğunu vurguladı:

Amerikalı girişimcilere doğrudan fayda: «Seyahat ve turizm; yeni iş imkanlarını, yatırımları ve milyarlarca dolarlık geliri garanti eder. Bu fonlar doğrudan Amerikalı girişimcilere ve yerel topluluklara ulaşmaktadır» dedi Trump;

Bürokrasiden arındırılmış ortam: Hükümetin gereksiz bürokratik engelleri hızla kaldırdığını, hava yolu sistemini modernize ettiğini ve ABD'ye giriş-çıkış ile iş yapma süreçlerini maksimum düzeyde kolaylaştırdığını duyurdu;

«En iyisi henüz gelmedi»: Başkan, «Amerika iş dünyasına tamamen açık, en iyi sonuçlar henüz gelmedi!» diyerek ülkenin küresel ekonomik liderliğinin süreceğini vurguladı.

Finansal zaferin gölgesindeki tepki: Infantino'nun politikası neden eleştiriliyor?

ABD'deki devasa finansal başarılara rağmen, uluslararası arenada FIFA yönetiminin kararları ciddi tartışmalara yol açıyor:

Finansal rekorlar ve tepki dalgası: FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyonun finansal verilerini rekor seviyeye çıkarıp tarihin en kârlı turnuvasını düzenlemiş olsa da, faaliyetleri dünya futbol kamuoyunda büyük tepki topladı;

Ticarileşme ve aşırı yük: Eleştirmenler, katılımcı sayısının 48'e çıkarılmasıyla turnuva takviminin aşırı sıkıştığını, futbolcu sağlığının ve oyunun ruhunun finansal çıkarlara kurban edildiğini savunuyor.

Sizce Dünya Kupası'nın 18 milyar dolarlık ekonomik katkısı, Infantino'nun turnuva formatını genişletme politikasını haklı çıkarıyor mu, yoksa futbolun aşırı ticarileşmesi milyonların sevdiği o öz ruhuna zarar mı veriyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!