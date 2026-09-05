Mash’al karşısındaki 5-2'lik galibiyetin ardından Ulugbek Bakoyev konuştu

·23·Spor
Mash’al karşısındaki 5-2'lik galibiyetin ardından Ulugbek Bakoyev konuştu

Özbekistan Süper Ligi 20. haftasında Mubarek'in Mash’al kulübünü 5-2'lik skorla mağlup eden Cizzah temsilcisi Sogdiana, puan durumunda konumunu önemli ölçüde güçlendirdi. Gol düellosuna sahne olan bu dramatik karşılaşmanın ardından Cizzah ekibinin teknik direktörü Ulugbek Bakoyev basın toplantısına katıldı. Deneyimli çalıştırıcı, farklı skora rağmen rakibin yarattığı tehlikelere, savunma ve kalecinin özverili performansına ve yakalanan fırsatların değerlendirilmesi konusuna değindi.

Erken gelen gol ve Mash’al'in 20 dakikalık yoğun baskısı

Ulugbek Bakoyev, maçın stratejik önemini ve ilk yarıdaki kırılma anlarını şöyle değerlendirdi:

  • Stratejik görev ve kazanma arzusu: «Bugünkü maçın stratejik açıdan çok önemli olduğunu biliyorduk. Oyuncuları sadece galibiyete hazırlamıştık»;

  • Mash’al'in agresif oyunu: Erken gole rağmen rakip inisiyatifi ele almaya çalıştı: «Erken bir gol bulduk, ardından yaklaşık 20 dakika boyunca Mash’al oyuna tamamen ortak oldu, agresif oynadı ve birçok tehlikeli pozisyon yarattı»;

  • 3-4 gol tehlikesi: «Bence o pozisyonlarda rakip 3-4 gol bile atabilirdi. Ancak kritik anlarda topu uzaklaştırmayı başardık».

Savunma hattı ve kalecinin güven veren performansı

Ev sahibinin zor anlardaki disiplini ve sahadaki soğukkanlılığı galibiyetin temelini oluşturdu:

  • Savunmada direnç: Teknik direktör, rakip baskısı altındaki takımın düzenli oyununu övdü: «Savunmada çocuklar görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi»;

  • Kalecinin kurtarışları: Kalecinin kritik pozisyonlardaki kurtarışlarıyla takıma kazandırdığı özgüvene vurgu yapıldı: «Kalecimiz de harika bir maç çıkardı»;

  • Hak edilmiş galibiyet: Bakoyev, sonucun oyunun mantığına uygun olduğunu belirtti: «Genel olarak bugünkü galibiyeti sonuna kadar hak ettik».

Futbolun öngörülemez doğası ve fırsatları değerlendirme

Deneyimli isim, farklı galibiyetin nedenlerini tahmin edilemez faktörlere bağladı:

  • 5-2'lik skor tahmin edilemezdi: «Böyle bir maçı asla önceden tahmin edemezsiniz. Futbol öngörülemez bir oyun»;

  • Fırsatları %100 değerlendirme: «Bu yüzden yakaladığımız pozisyonların çoğunu gole çevirmemiz, hem hücumda hem de savunmada işimizi çok kolaylaştırdı» diye ekledi;

  • Cizzah ekibinin yükselişi: 5 gol atarak 3 puanı hanesine yazdıran Sogdiana, puan tablosunda tehlikeli bölgeden uzaklaştı ve sezon sonuna doğru konumunu sağlamlaştırdı.

Sizce Sogdiana'nın 5-2'lik galibiyeti, Cizzah ekibinin yüksek hücum becerisinin bir sonucu mu, yoksa Mash’al'in savunmadaki hatalarından mı kaynaklandı? Ulugbek Bakoyev'in öğrencileri sezon sonuna kadar bu üretkenliği koruyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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