“Arman çok konuşuyor”: Dana White, Sarukyan ve Ruffy maçı öncesi konuştu

·22·Spor
“Arman çok konuşuyor”: Dana White, Sarukyan ve Ruffy maçı öncesi konuştu

UFC Başkanı Dana White, hafif sıklet sıralamasının liderlerinden biri olan Arman Sarukyan’ın Brezilyalı Mauricio Ruffy’ye karşı yapacağı maçın «şampiyonluk kemeri için resmi adaylık statüsüne sahip olduğu» yönündeki açıklamasını açıkça reddetti. Sports Central ’a verdiği röportajda organizasyonun başındaki isim, Rus dövüşçünün acele ettiğini ve promosyonun maç sonuçlanmadan önce kimseye garantili sözler vermediğini sert bir dille ifade etti.

«Maç bitmeden hiçbir şeyi onaylamam»: Dana White’ın tepkisi

UFC patronu, dövüşçülerin medya aracılığıyla baskı kurmaya yönelik açıklamalarına soğukkanlılıkla yanıt verdi:

  • Sarukyan’ın iddiasına sert ret: «Maç bitmeden böyle şeyler hakkında konuşulmasından hiç hoşlanmıyorum. Arman kendi adına çok fazla konuşuyor», diyerek White, Sarukyan’ın sözlerinin resmi bir pozisyon değil, kişisel bir yorum olduğunu belirtti;

  • Sonuca göre karar verme prensibi: Organizasyon başkanı, planların sadece kafes içindeki olaylara bağlı olduğunu vurguladı: «Önce bu maçın nasıl sonuçlanacağını görelim»;

  • Promosyonun hassas siyaseti: UFC’nin şampiyonluk maçlarını önceden garanti ederek divizyondaki diğer adayları küstürmek istemediği açıkça görülüyor.

Karşıt iddialar: Arman ve Ruffy kemeri bekliyor

Her iki sporcu da yaklaşan karşılaşmayı şampiyonluğa giden son bilet olarak değerlendiriyor:

  • Sarukyan’ın «garanti» hakkındaki sözleri: Arman daha önce Ruffy ile dövüşme teklifini tek bir şartla kabul ettiğini belirtmişti; buna göre, bu müsabakayı kazanırsa bir sonraki karşılaşmanın doğrudan şampiyonluk kemeri için olacağına dair yönetimden söz aldığını söylemişti;

  • Mauricio Ruffy’nin yüksek özgüveni: Brezilyalı parlak ve tehlikeli dövüşçü de Sarukyan’ı yenerse, bir sonraki maçın şampiyonluk unvanı için olacağına %100 inandığını dile getirdi;

  • Statü etrafındaki anlaşmazlık: Sporcuların kişisel açıklamaları Dana White’ın pozisyonuyla çelişerek maç etrafındaki entrikayı ikiye katladı.

UFC 331: Los Angeles’ta 5 rauntluk karşılaşma

Hafif sıkletteki bu büyük dövüş, formatı ve tarihi açısından da özel bir statüye sahip:

  • Tarih ve yer: Arman Sarukyan ile Mauricio Ruffy arasındaki maç, 19 Eylül’de ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek «UFC 331» numaralı turnuvada gerçekleşecek;

  • 5 rauntluk sınav: Müsabaka, turnuvanın ikinci ana olayı (co-main event) olmasına rağmen, beş rauntluk tam formatta düzenleniyor — bu da organizasyonun bu karşılaşmaya aslında bir şampiyonluk maçı ciddiyetiyle yaklaştığını doğruluyor;

  • Divizyondaki durum: Bu maçta güzel bir galibiyet alan taraf, her halükarda şampiyonluk maçının bir numaralı adayı olmaya hak kazanacak.

Sizce Dana White, Arman Sarukyan’ın şampiyonluk maçı hakkındaki sözlerini neden açıkça onaylamaktan kaçınıyor? 19 Eylül’deki 5 rauntluk maçta kim galip gelir — tecrübeli Sarukyan mı yoksa beklenmedik vuruşlara sahip Brezilyalı Ruffy mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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