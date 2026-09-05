Husanov ile "gol yemeden" galibiyet: Manchester City evinde Coventry City'yi mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında son şampiyon Manchester Citykendi sahasında Coventry City kulübünü ağırladı ve 1-0'lık skorla zorlu bir galibiyet elde etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan ve milyonlarca Özbek taraftarın gözünü diktiği karşılaşmada, milli oyuncumuz Abdukodir Husanov "City"nin ilk 11'inde sahaya çıkarak savunmanın merkezinde güven veren bir performans sergiledi. Maçın kaderini belirleyen tek gol, takımın golcüsü Erling Haaland'dan geldi.

Haaland'dan galibiyet golü: 26. dakikadaki belirleyici vuruş

Manchester Citymaçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele alarak rakip savunmayı aşmaya çalıştı:

Semenyo'nun asisti ve Haaland'ın ustalığı: Mücadelenin 26. dakikasında ev sahibinin hızlı atağı golle sonuçlandı; Antoine Semenyo'nun ceza sahasına gönderdiği isabetli pası Erling Haaland ağlara göndererek skoru açtı (1-0);

Değerlendirilemeyen fırsatlar: İkinci yarıda da "City" rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon yakaladı ancak farkı açmak için gereken son vuruşlarda isabet sağlanamadı;

Zorlu final ve kontrol: Coventry City'nin maçın sonunda geliştirdiği tehlikeli kontra ataklara rağmen, ev sahibi ekip 1-0'lık skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.

Husanov savunma duvarında: Donnarumma ve Dias ile yan yana

Özbekistan milli takım savunmacısı Abdukodir Husanov'un bugünkü maçtaki performansı özel bir övgüyü hak etti:

Dünya yıldızlarıyla sağlam bir kalkan: Abdukodir Husanov; kaleci Gianluigi Donnarumma, stoperler Ruben Dias, Marc Guehi ve kanat beki Josko Gvardiol ile birlikte rakip forvetlere (Awoniyi, Mason-Clark) karşı başarılı bir mücadele verdi;

Gol yemeden tamamlanan maç: Savunma hattının disiplinli oyunu sayesinde Manchester City kalesini gole kapattı;

Kadroda taktiksel değişiklikler: Maç boyunca Pep Guardiola, oyun temposunu korumak amacıyla Rayan Cherki yerine Phil Foden'ı, ayrıca Buaddi ve Mackay'i oyuna dahil etti.

Puan durumu: 3 maçta 3 galibiyet ve %100 liderlik

Bu galibiyet Manchester City'nin sezon başındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı:

9 puanla 1. sıra: Yeni sezondaki ilk üç maçının tamamını kazanan "City", 9 puanla Premier Lig tablosunun zirvesinde yer alıyor;

Coventry puansız: Konuk ekip ise ilk üç hafta sonunda henüz puanla tanışamadı ve alt sıralarda kaldı.

Sizce Abdukodir Husanov'un Etihad'daki bugünkü performansı, onu Manchester City savunmasının kalıcı ve temel bir parçası yapabilir mi? Savunmacımızın bugünkü oyununa 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!