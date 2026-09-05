Khamzat Chimaev, Umar Nurmagomedov'un şok edici nakavtı hakkında açık konuştu

Eski UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, hafif sıkletin yenilgisiz yıldızlarından biri olarak kabul edilen Umar Nurmagomedov'un Çinli Song Yadong karşısında aldığı beklenmedik nakavt mağlubiyetine ilk kez resmi bir açıklama getirdi. MMA dünyasını sarsan bu talihsizlik karşısında Chimaev, Dağıstanlı dövüşçünün potansiyeli, zihinsel dayanıklılığı ve oktagonda nakavt riskinden kimsenin muaf olmadığı konusunda açık ve tarafsız bir değerlendirmede bulundu.

«Çocukluktan gelen okul ve beklenmedik darbe»

Khamzat Chimaev Umar Nurmagomedov'un kariyerindeki ilk ağır mağlubiyetinin onu yıkamayacağına olan inancını dile getirdi:

Mağlubiyet ve geri dönüş beklentisi: «Maalesef Umar kaybetti. Bence daha güçlü dönecek» diyerek meslektaşının psikolojik durumuna yüksek not verdi;

Büyük tecrübe faktörü: «O büyük tecrübeye sahip bir genç, çocukluğundan beri bu sporla uğraşıyor» diyerek, eski şampiyon Nurmagomedov'un sağlam temelinin gelecekteki zaferlerin anahtarı olacağını belirtti;

Song Yadong'un kahramanlığı: Maç öncesi mutlak dışlanmış (underdog) görülen Çinli Song Yadong'un soğukkanlı ve isabetli nakavt yumruğu, Umar'ın şampiyonluk kemerine giden yolculuğunu geçici olarak durdurdu.

«Nakavttan kimse muaf değil: Ben güreşi kullanmaya devam edeceğim»

Chimaev, kendi dövüş tarzı ve dövüş sanatları dünyasındaki beklenmedik durumlar hakkında konuşarak sporun acımasız doğasını açıkladı:

Riskin öngörülemezliği: «Eğer bana sorarsanız, nakavt olup olmayacağımı önceden bilemem. Ben sadece işimi yapmaya devam ediyorum»;

Takedown ve yer dövüşü taktiği: Chimaev, rakiplerinin darbelerinden kaçınmak ve üstünlük sağlamak için neden sadece güreşe odaklandığını şöyle açıkladı: «Salonda her gün takedown teknikleri çalışıyorum, neden maçta da bunları kullanmayayım?»;

«Her şey olabilir»: «Bizim sporumuzda her şey olabilir» diyen Khamzat, MMA'de en yetenekli dövüşçülerin bile tek bir hata veya şanslı bir darbe yüzünden kaybedebileceğini hatırlattı.

Sizce, Umar Nurmagomedov Song Yadong'dan aldığı ağır nakavttan sonra hatalarını düzelterek şampiyonluk yarışına geri dönebilecek mi? Khamzat Chimaev'in belirttiği gibi, oktagonda nakavttan kaçınmanın tek yolu güreş ve yer dövüşü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!