Samsung bellek krizi ortamında uygun fiyatlı akıllı telefon üretimini artırıyor

·16·Teknoloji
Samsung bellek krizi ortamında uygun fiyatlı akıllı telefon üretimini artırıyor

Küresel pazarda devam eden bellek bileşenleri krizi ve genel ekonomik değişimler ışığında, teknoloji devi Samsung üretim stratejisinde değişikliğe gidiyor. Maeil Business Newspaper'ın şirket planlama belgelerine dayandırdığı habere göre, Güney Koreli şirket yüksek fiyatlı amiral gemileri yerine uygun fiyatlı ve orta segment mobil cihazlara öncelik vermeyi hedefliyor. Bu adım, markanın küresel pazardaki konumunu korumayı ve rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin bu yılın ağustos ayından kasım ayına kadar olan dönem için planlanan üretim hedeflerine göre, toplam 58 milyon adet telefon ve tablet üretilmesi öngörülüyor. Bunun 33,7 milyon adedini Galaxy A serisindeki orta ve alt segment akıllı telefonlar oluşturacak. Bu rakam, Samsung'un toplam üretim hacminin yaklaşık yüzde 58'ine tekabül ediyor ve sadece akıllı telefonlar hesaba katıldığında bu payın daha da yüksek olduğu görülüyor.

Uygun fiyatlı modellere odaklanmanın nedenleri

Üretim hacminin büyük bir kısmı en uygun fiyatlı ve popüler cihazlara ayrılmış durumda. Özellikle planlanan Galaxy A serisinin yarısından fazlasının, yani 18 milyon adet akıllı telefonun sadece iki model olan Galaxy A17 ve yakında tanıtılması beklenen Galaxy A18 cihazlarına ait olduğu belirtildi. Bu iki model tek başına tüm Galaxy A serisi üretim hacminin yüzde 53'ünü oluşturuyor.

Bu karar, piyasadaki genel eğilimlerin aksine alınmasıyla dikkat çekiyor. Günümüzde çoğu rakip şirket, bütçe dostu cihaz serilerini daraltmayı, kar marjlarını artırmayı ve daha pahalı modellere odaklanmayı tercih ediyor. Samsung ise kısa vadeli yüksek karlar yerine küresel pazar payını korumayı ve genişletmeyi stratejik bir öncelik olarak belirledi.

Küresel pazar ve analitik veriler

Counterpoint araştırma şirketinin üç aylık raporlarına göre, Samsung markalı bütçe dostu akıllı telefonlar sürekli olarak dünyanın en çok satan on cihazı arasında yer alıyor. Genellikle bu listeye Koreli üreticinin birden fazla uygun fiyatlı modelinin girmesi, şirketin alt segmentteki güçlü konumunu kanıtlıyor.

Uzmanlara göre, bellek çipi fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tüketicilerin tasarrufa yöneldiği bir ortamda bu yaklaşım kendini haklı çıkarabilir. Samsung, devasa üretim kapasitesini ve lojistik imkanlarını kullanarak tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli teknolojiler sunmaya devam ediyor. Bu durum, rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde şirketin müşteri tabanını korumasına olanak tanıyor.

SamsungAkıllı TelefonlarGalaxy ATeknolojiİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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