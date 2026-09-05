Tecno, çerçevesiz ekrana sahip yeni konsept akıllı telefonunu tanıttı

·24·Teknoloji
Tecno, çerçevesiz ekrana sahip yeni konsept akıllı telefonunu tanıttı

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2026 fuarında, teknoloji dünyasının dikkatini çeken benzersiz bir cihaz sergilendi. Tecno markası, tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip yeni konsept akıllı telefonunu kamuoyuna sundu. Söz konusu cihaz, mobil endüstride yeni tasarım standartlarını belirleyebilecek olmasıyla önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, tanıtılan cihazın ön kısmında siyah kenarlıklar neredeyse tamamen kaldırılmış. Ekran çevresindeki görsel çerçevenin yok edilmesiyle, cihazın gövde orta kısmının açık renkli ince bir kenarlıkla ayrıldığı görülüyor. Üreticiler, bu tür özgün bir tasarım çözümüne ulaşmak için karmaşık mühendislik yaklaşımları uyguladılar.

Yenilikçi teknoloji ve montaj süreci

Uzmanların açıklamasına göre, bu etkileyici sonuca ulaşmak için özel çift katmanlı bir koruyucu cam kullanıldı. Bu camın alt kısmı, gövdenin orta çerçevesi etrafında bükülerek alışılagelmiş siyah alanları tamamen kapatıyor. Sonuç olarak kullanıcı, hiçbir siyah kenarlık olmadan tamamen kaplanmış bir ekran görüyor.

Ancak bu çözüm basit değildi. Bu yapıyı hayata geçirmek için Tecno mühendisleri, ekran montaj sürecini kökten değiştirmek zorunda kaldılar. Ayrıca, yeni tasarım gereksinimlerinden yola çıkılarak dokunmatik sistem ve arayüz öğeleri de tamamen uyumlu hale getirildi.

Teknik özellikler ve gelecek planları

Cihazın teknik özellikleri de modern amiral gemisi seviyesinde olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon, 1,5K çözünürlüğe sahip ve 144 Hz yenileme hızını destekleyen 6,78 inçlik yüksek kaliteli bir AMOLED panel ile donatılmış. Bu, kullanıcılara sadece mükemmel bir dış görünüş değil, aynı zamanda akıcı ve kaliteli bir görüntü de sunuyor.

Şimdilik Tecno, bu konsept modelin seri üretimi hakkında net bir bilgi vermedi. Buna rağmen şirket temsilcileri, bu benzersiz proje üzerinde çalışırken elde edilen ileri teknolojilerin, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefon serilerinde yerini alacağını belirttiler.

TecnoAkıllı TelefonIFA 2026TeknolojiKonsept
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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