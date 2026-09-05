Motorola geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Motorola, mobil pazardaki yeni trendlerin gerisinde kalmayarak katlanabilir cihaz serisini genişletmeyi planlıyor. Android Headlines tarafından paylaşılan bilgilere göre marka, geleneksel dar formattan vazgeçerek daha geniş bir gövdeye sahip yeni nesil bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya başladı. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

Şu an için ağda cihazın nihai görünümü değil, çeşitli modellere ait ilk eskizler yayınlandı. Buna rağmen, bu çizimler arasında Motorola'nın önümüzdeki aylarda tanıtması beklenen gizemli yeni bir cihazın da yer aldığı belirtiliyor. Şirket, bu cihazı yakında resmen tanıtmayı hedefliyor.

Tamamen yeni tasarım çözümleri

Haberde, gelecek akıllı telefonun tasarımında birkaç önemli değişikliğin öngörüldüğü belirtiliyor. Özellikle üreticiler, kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bir sorunu çözerek ekranda katlama izi bırakmayan tamamen pürüzsüz bir ekran yaratmaya odaklanıyorlar.

Ayrıca, cihazın dayanıklılığını artırmak amacıyla özel bir 3D koruyucu cam kullanılması bekleniyor. Akıllı telefonun gövdesini açıp kapatma sürecini daha konforlu hale getirmek için ise mühendisler özel bir çerçeve yapısı geliştirdiler.

Kamera bloğu ve rekabet ortamı

Eskizlerde dikkat çeken temel unsurlardan biri, arka panelde yatay olarak yerleştirilmiş kamera modülü oldu. İlginç olan ise, benzer bir tasarımın gelecekte çıkması beklenen iPhone Ultra modellerinde de yer alacağının tahmin edilmesi.

Ancak Motorola cihazının yetenekleri daha geniş olabilir. İlk verilere göre, yeni modelin üç ana kamera ile donatılması ihtimal dışı değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yeni iPhone ve Fold8 gibi rakip cihazlarda genellikle iki kamera bulunması bekleniyor.

Bununla birlikte uzmanlar, şu an görsel olarak kamera modülü olduğu tahmin edilen unsurun başka bir işlev görebileceğini veya tamamen farklı bir teknolojiyi barındırabileceğini de göz ardı etmiyorlar. Motorola, bu proje hakkındaki resmi detayları şimdilik gizli tutuyor.